Sunce nije dovoljno? Evo zašto vam vitamin D možda nedostaje čak i tokom proleća!

Umor, pad imuniteta i loše raspoloženje mogu biti znak da organizmu fali vitamin sunca.

Mnogi veruju da sa prvim toplim danima automatski unosimo dovoljno vitamina D, ali stručnjaci upozoravaju da stvarnost često izgleda potpuno drugačije. Iako proleće donosi više sunca i boravka napolju, moderan način života ozbiljno utiče na sposobnost organizma da prirodno stvara ovaj važan vitamin. Posao u kancelariji, boravak u zatvorenom prostoru i zaštitni faktori za kožu samo su neki od razloga zbog kojih deficit može da traje mesecima.

Vitamin D ima ključnu ulogu u jačanju imuniteta, zdravlju kostiju i pravilnom radu mišića, ali poslednjih godina sve više se govori i o njegovom uticaju na raspoloženje i nivo energije. Upravo zato mnogi ljudi tokom proleća osećaju iscrpljenost, bezvoljnost ili učestale prehlade, iako očekuju da će ih lepo vreme vratiti u život.

Poseban problem predstavlja činjenica da simptomi nedostatka vitamina D često prolaze neprimećeno. Hronični umor, bolovi u mišićima, opadanje kose ili loš san neretko se pripisuju stresu i iscrpljenosti, dok pravi uzrok ostaje skriven. Lekari zato sve češće preporučuju proveru nivoa vitamina D, naročito nakon zime kada su rezerve organizma značajno iscrpljene.

Dodatni izazov predstavlja i način ishrane. Vitamin D se prirodno nalazi u malom broju namirnica poput masne ribe, jaja i mlečnih proizvoda, pa mnogi ljudi ne uspevaju da ga unesu dovoljno samo hranom. Upravo zbog toga suplementacija postaje tema o kojoj se sve više govori, posebno kod osoba koje retko borave na direktnom suncu.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni sa suplementima ne treba preterivati bez saveta lekara. Najvažnije je pronaći balans između izlaganja suncu, pravilne ishrane i eventualnih dodataka, jer vitamin D nije samo sezonska priča — već važan saveznik zdravlja tokom cele godine.

Autor: S.Paunović