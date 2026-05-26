REŠITE SE NADUTOSTI PREKO NOĆI! Popijte ovaj prirodni napitak pre spavanja i ujutru ćete doživeti potpuno olakšanje u stomaku!

Ako godinama vučete osećaj težine, nadutosti i stomaka koji izgleda kao balon, problem je verovatno u tome što vam se creva nikada ne isprazne do kraja. Umesto laksativa iz apoteke, rešenje se krije u starom kuhinjskom receptu od tri sastojka koji deluje dok vi spavate.

Dok spavate, digestivni sistem ulazi u fazu najjačeg pokretanja creva, a ovaj napitak mu pomaže da ujutru obavi sav posao brzo i bez mučenja.

Moćni recept za ekspresno pražnjenje creva

Sve što vam je potrebno za ovaj prirodni lek već imate u kuhinji:

- 200 ml mlake vode (nikako vrele)

- 1 kašika mlevenih lanenih semenki

- Sok od pola limuna

- 1 kašičica jabukovog sirćeta (opciono)

Priprema i primena: Promešajte sastojke, sačekajte pet minuta da lan otpusti svoju sluz i popijte pred spavanje. Upravo ta sluz oblaže creva i mehanički povlači sve naslage i otpad prema izlazu.

Fatalna greška zbog koje napitak neće raditi!

Mnogi naprave ogromnu grešku jer ovaj napitak piju uz premalo tečnosti tokom dana. Lanene semenke bez vode postaju kao cement u stomaku i mogu napraviti još gori zatvor. Da bi mešavina delovala kao "metla za creva", obavezno morate popiti najmanje 6 do 8 čaša vode u toku dana.

Koliko dugo sme da se pije?

Ovaj tretman primenjuje se 10 do 14 noći zaredom, nakon čega obavezno sledi pauza od nedelju dana, kako se creva ne bi ulenjila. Prve rezultate i olakšanje osetićete već nakon nekoliko dana.

Upozorenje: Ako pijete lekove za štitnu žlezdu, antikoagulanse ili imate divertikulozu, pre upotrebe se konsultujte sa lekarom jer lan može ometati apsorpciju terapije. Trudnice bi trebalo da izbace jabukovo sirće iz ovog recepta.

Autor: D.S.