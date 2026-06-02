Nije stvar samo u kilogramima: Sa čim se svakodnevno suočavaju izrazito gojazni ljudi?

Gojaznost nije samo estetsko pitanje – iza viška kilograma često stoje zdravstveni, psihološki i društveni izazovi o kojima se retko govori.

Kada se govori o gojaznosti, pažnja se najčešće usmerava na broj na vagi. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je reč o složenom zdravstvenom stanju na koje utiču genetika, hormoni, način života, mentalno zdravlje i brojni drugi faktori. Zbog toga se problem ne može svesti samo na savet da osoba jede manje i više se kreće.

Izrazito gojazni ljudi često se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim posledicama. Povećan rizik od dijabetesa tipa 2, povišenog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, problema sa zglobovima i poremećaja sna samo su neki od izazova koji mogu značajno uticati na kvalitet života. Zbog toga stručnjaci insistiraju na redovnim pregledima i individualnom pristupu lečenju.

Pored fizičkih problema, mnogi se bore i sa emocionalnim teretom. Istraživanja pokazuju da osobe sa izraženom gojaznošću češće trpe osude, stereotipe i diskriminaciju, što može dovesti do osećaja izolovanosti, anksioznosti i pada samopouzdanja. Upravo zbog toga psihološka podrška često predstavlja važan deo procesa poboljšanja zdravlja.

Važnu ulogu igra i podrška porodice, prijatelja i okruženja. Ljudi mnogo lakše usvajaju zdrave navike kada se osećaju prihvaćeno i ohrabreno, nego kada su izloženi kritikama i podsmehu. Stručnjaci naglašavaju da promene životnih navika zahtevaju vreme, strpljenje i razumevanje, a ne pritisak i osuđivanje.

Sve više lekara danas ističe da je cilj borbe protiv gojaznosti pre svega očuvanje zdravlja i kvaliteta života, a ne dostizanje idealizovanih standarda lepote. Upravo zato se savremeni pristup zasniva na kombinaciji medicinske pomoći, pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i emocionalne podrške, jer trajni rezultati najčešće dolaze onda kada čovek dobije pomoć, a ne osudu.

Autor: S.Paunović