VIŠE OD SAMIH BANANA: Ovo voće je prava bomba za srce i prepuno je kalija, a evo koliko vam je potrebno dnevno

Kalij je ključan mineral za pravilan rad srca, mišića i živčanog sustava. Dovoljan unos ovog nutrijenta pomaže u održavanju krvnog tlaka u zdravim granicama, no usprkos tome, mnogi ljudi ne unose preporučene dnevne količine. Iako su banane prva asocijacija na ovaj mineral, brojne druge vrste voća nude jednako dobre, pa čak i bogatije izvore.

U nastavku donosimo popis voća koje je iznimno bogato kalijem i donosi brojne blagodati za zdravlje krvožilnog sustava.

Najbolji voćni izvori kalija za zdravlje srca

Marelice (osobito sušene): Dvije svježe marelice (oko 70 g) sadrže 181 miligram kalija, dok sušene marelice predstavljaju pravi ugalj ovog minerala – samo pola šalice suhih marelica osigurava čak 755 miligrama kalija. Bogate su beta-karotenom koji je važan za vid i imunitet.

Avokado: Pola avokada (oko 101 g) sadrži visoka 488 miligrama kalija. Osim toga, obiluje nezasićenim masnim kiselinama koje pomažu u snižavanju lošeg kolesterola i održavanju zdravog krvnog tlaka.

Dinja: Jedna šalica dinje narezane na kockice (oko 170 g) sadrži 388 miligrama kalija. Zbog visokog udjela vode, odlična je i za hidrataciju organizma.

Banana: Jedna srednja banana (115 g) sadrži 375 miligrama kalija. Bogata je i antioksidansima poput katehina i kvercetina koji štite krvne žile, te vitaminom B6.

Guava: Jedan plod ovog tropskog voća (oko 55 g) donosi 229 miligrama kalija. Guava je također izvanredan izvor vitamina C koji potiče imunitet i stvaranje kolagena.

Kivi: Jedan kivi (oko 69 g) sadrži 215 miligrama kalija te obilje vitamina K. Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija kivija može pomoći u snižavanju sistoličkog (gornjeg) krvnog tlaka.

Nar: Pola šalice sjemenki nara (oko 87 g) osigurava 205 miligrama kalija. Nar je krcat polifenolima koji štite krvožilni sustav, a sok od nara dokazano pomaže osobama s hipertenzijom.

Koliko kalija nam je potrebno na dan?

Kako bi organizam funkcionirao besprijekorno, potrebno je zadovoljiti sljedeće preporučene dnevne unose:

Muškarci: 3400 miligrama dnevno

Žene: 2600 miligrama dnevno

Trudnice i dojilje: Između 2800 i 2900 miligrama dnevno

Oprez za određene skupine

Kod zdravih osoba povećan unos kalija kroz prehranu ne stvara probleme jer se sav višak uspješno izlučuje putem mokraće. Ipak, osobe s bubrežnim bolestima ili pacijenti koji uzimaju specifične lijekove (poput određenih diuretika) mogu zadržavati previše kalija u organizmu, što može biti opasno za srčani ritam. U slučaju zdravstvenih tegoba, prije promjene prehrane svakako se posavjetujte s liječnikom.

Autor: D.S.