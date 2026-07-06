Plivanje je jedna od najboljih aktivnosti za celo telo: Evo zašto bi trebalo da ga praktikujete

Plivanje se smatra jednom od najzdravijih fizičkih aktivnosti, prvenstveno zato što je reč o vežbi niskog intenziteta koja aktivira gotovo sve mišićne grupe, a pritom minimalno opterećuje zglobove. Upravo zbog toga, idealno je za osobe svih životnih dobi i nivoa fizičke spremnosti.

Redovno plivanje doprinosi ublažavanju bolova u zglobovima, jačanju mišića, povećanju izdržljivosti i fleksibilnosti, kao i snižavanju krvnog pritiska. Takođe, ima izuzetno pozitivan uticaj na zdravlje srca, krvnih sudova, funkciju mozga i mentalno zdravlje.

Zdravstvene prednosti plivanja:

Pomoć kod artritisa: Osobama sa osteoartritisom plivanje pomaže u smanjenju bolova i ukočenosti, dok istovremeno jača potporne mišiće.

Bolje mentalno zdravlje: Plivanje smanjuje simptome depresije i anksioznosti, a često služi i kao idealan "odmak" od svakodnevne upotrebe tehnologije.

Zdravlje srca i mozga: Poput drugih kardiovaskularnih vežbi, plivanje poboljšava elastičnost krvnih sudova i povećava dotok krvi u mozak.

Kvalitetniji san: Dosledna aerobna aktivnost, kao što je plivanje, značajno unapređuje kvalitet sna i opšte zadovoljstvo životom.

Efikasno sagorevanje kalorija: Samo 30 minuta plivanja može sagoreti više kalorija nego hodanje ili dizanje tegova u istom vremenskom periodu.

Jačanje mišića: Voda pruža prirodan otpor koji je i do deset puta veći nego na kopnu, čime se efikasno ciljaju glavne mišićne grupe.

Prevencija hroničnih bolesti: Redovnim plivanjem smanjuje se rizik od metaboličkog sindroma, visokog holesterola, povišenog nivoa glukoze u krvi i dijabetesa tipa 2.

Posebno je korisno za starije osobe, jer jača srce i pluća bez opterećenja ligamenata i zglobova, a dokazano smanjuje rizik od gubitka mišićne mase (sarkopenije) i pozitivno utiče na zdravlje kostiju.

Autor: D.S.