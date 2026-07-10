ŠOKANTNA STUDIJA: Nivo testosterona kod muškaraca prepolovljen u poslednjih 50 godina!

Prosečan nivo testosterona kod muškaraca opao je za više od 50 odsto u poslednjih pet decenija, pokazuje nova studija predstavljena na kongresu Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) u Londonu.

Alarmantan trend

Istraživanje, koje je obuhvatilo podatke iz više od 8.650 studija sprovedenih između 1972. i 2019. godine na preko 100.000 ispitanika, ukazuje na snažan trend pada. Od 1979. godine, prosečna stopa smanjenja iznosi 54 odsto, a naučnici upozoravaju da se tempo pada dodatno ubrzao nakon 2000. godine. U proseku, nivo testosterona opada za jedan odsto svake godine.

Zašto testosteron opada?

Istraživači, predvođeni profesorom Hagajem Levinom, ističu da su glavni faktori koji doprinose ovom padu:

Gojaznost: Kako se nivo telesne masti povećava, testosteron se ubrzano pretvara u estrogen.

Dijabetes i insulinska rezistencija: Visok nivo šećera u krvi može oštetiti funkciju hipotalamusa i hipofize, čime se smanjuju signali mozga telu da proizvodi testosteron.

Faktori životne sredine: Hemikalije iz okruženja koje remete rad endokrinog sistema takođe igraju značajnu ulogu.

Zašto je ovo opasno?

Testosteron nije važan samo za reproduktivno zdravlje i proizvodnju spermatozoida. On igra ključnu ulogu u održavanju:

Nivoa energije i raspoloženja.

Mišićne mase i gustine kostiju.

Metabolizma i seksualne želje.

Kriza muškog zdravlja

Naučnici naglašavaju da terapija testosteronom nije univerzalno rešenje, jer dugoročno može dovesti do smanjenja prirodne proizvodnje hormona u organizmu. Autori studije upozoravaju da svet prolazi kroz ozbiljnu krizu muškog reproduktivnog zdravlja koja, prema njihovim rečima, trenutno ne dobija dovoljno pažnje u javnosti, te pozivaju na hitne mere u oblasti javnog zdravlja.

Autor: D.S.