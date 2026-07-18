KARDIOLOZI UPOZORAVAJU: Ove tri navike ozbiljno štete vašem krvnom pritisku

Visoki krvni pritisak (hipertenzija) često se naziva „tihim ubicom“ jer godinama ne mora da pokazuje jasne simptome, dok istovremeno tiho oštećuje srce, krvne sudove i bubrege. Kardiolozi ističu da svakodnevne navike igraju ključnu ulogu u njegovoj kontroli, a ovo su tri najčešće greške koje bi trebalo izbegavati:

1. Čekanje na simptome umesto redovne kontrole

Mnogi ljudi veruju da je sve u redu ako se osećaju dobro, ali hipertenzija često ne izaziva tegobe sve dok ne dođe do ozbiljnih komplikacija, poput srčanog ili moždanog udara.

Šta raditi: Redovno merite krvni pritisak kod kuće ili na rutinskim pregledima. Posedovanje pouzdanog kućnog tlakomera omogućava pravovremeno uočavanje povišenih vrednosti, što lekarima daje dragocene podatke za reagovanje pre nego što nastupi šteta.

2. Fokus na smanjenje soli uz zanemarivanje kalijuma

Iako svi znamo da je smanjenje unosa soli (natrijuma) ključno za pritisak, često zaboravljamo na mineral koji deluje kao njegov "protivteža".

Zašto je bitan kalijum: On pomaže telu da izbaci višak natrijuma i podržava normalan rad krvnih sudova.

Namirnice bogate kalijumom: Krompir, mahunarke, paradajz, banane, kajsije i lisnato povrće.

Napomena: Osobe sa bolestima bubrega ili one koje uzimaju određene lekove moraju se konsultovati sa lekarom pre povećanja unosa kalijuma.

3. Prekomerna konzumacija alkohola

Iako čaša pića povremeno možda deluje bezazleno, hronična konzumacija alkohola direktno je povezana sa povišenim krvnim pritiskom.

Preporuka kardiologa: Idealno je konzumirati što manje alkohola, a ne više od 3–4 pića nedeljno.

Savet: Pokušajte da zapisujete koliko alkohola zaista popijete tokom nedelje – često potcenjujemo unos pića uz obroke ili tokom vikenda. Pokušajte da alkohol povremeno zamenite mineralnom vodom, čajem ili bezalkoholnim napicima.

Zdraviji stil života kao osnova

Pored izbegavanja ovih loših navika, kardiolozi preporučuju uvođenje dokazanih metoda za očuvanje zdravlja:

Fizička aktivnost: Najmanje 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno (brzo hodanje, plivanje, vožnja bicikla).

Ishrana: Fokus na povrće, voće, mahunarke, cjelovite žitarice i nemasne proteine, uz ograničavanje industrijski prerađene hrane.

Prestanak pušenja: Jedan od najvažnijih koraka jer pušenje direktno oštećuje krvne sudove i drastično povećava rizik od srčanih oboljenja.

Autor: D.S.