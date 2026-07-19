KAKO KLIMA-UREĐAJI UTIČU NA ZDRAVLJE: Saveti lekara kako da se zaštitite od letnjih tegoba

Iako klima-uređaji pružaju preko potrebno osveženje tokom visokih temperatura, klimatizovani vazduh može imati neželjene posledice po organizam.

Lekari upozoravaju da prekomerna upotreba, kao i neodržavanje uređaja, mogu negativno uticati na zdravlje.

Uticaj na kožu, oči i disajne puteve

Dug boravak u klimatizovanim prostorima isušuje vazduh, što dovodi do gubitka vlage iz kože, uzrokujući suvoću, zatezanje, ljuštenje, pa čak i ekceme. Sličan efekat oseti se i na očima, koje mogu postati nadražene, uz osećaj peckanja i žarenja, što je posebno izraženo kod osoba koje nose kontaktna sočiva.

Kada je reč o disajnim putevima, suva sluznica nosa i grla postaje podložnija iritacijama, što dovodi do grlobolje, promuklosti, pa i krvarenja iz nosa. Lekari ističu da, ukoliko se klima-uređaji ne održavaju pravilno, oni postaju rasadnici prašine, polena i plesni, što direktno iritira pluća i može pokrenuti napadaje astme ili povećati rizik od infekcija disajnih puteva.

Glavobolje i bolovi u mišićima

Boravak u rashlađenim prostorijama često prati pojava glavobolje ili bolova u telu. Ovi simptomi su najčešće posledica dehidracije, dok hladan vazduh direktno utiče na napetost mišića.

Kako ublažiti negativne posledice?

Stručnjaci nude nekoliko praktičnih saveta za smanjenje iritacija:

Hidratacija: Pijte dovoljno vode i održavajte telo hidriranim.

Nega kože: Koristite hidratantne kreme, a poželjni su preparati sa glicerinom ili hijaluronskom kiselinom koji vezuju vlagu.

Zaštita očiju i usana: Koristite kapi za oči ako nosite sočiva i hranljive balzame za usne.

Održavanje uređaja: Redovno čišćenje filtera je ključno kako bi se sprečilo širenje alergena.

Upotreba: Razmislite o korišćenju ovlaživača vazduha, a biljke u prostoriji takođe mogu pomoći u vraćanju vlažnosti.

Pametna klimatizacija: Ventilacione otvore usmerite dalje od lica i tela, a klima-uređaj uključujte tek kada temperatura zaista postane nepodnošljiva.

Autor: D.S.