KAKO KLIMA-UREĐAJI UTIČU NA ZDRAVLJE: Saveti lekara kako da se zaštitite od letnjih tegoba

Iako klima-uređaji pružaju preko potrebno osveženje tokom visokih temperatura, klimatizovani vazduh može imati neželjene posledice po organizam.
Lekari upozoravaju da prekomerna upotreba, kao i neodržavanje uređaja, mogu negativno uticati na zdravlje.
Uticaj na kožu, oči i disajne puteve
Dug boravak u klimatizovanim prostorima isušuje vazduh, što dovodi do gubitka vlage iz kože, uzrokujući suvoću, zatezanje, ljuštenje, pa čak i ekceme. Sličan efekat oseti se i na očima, koje mogu postati nadražene, uz osećaj peckanja i žarenja, što je posebno izraženo kod osoba koje nose kontaktna sočiva.
Kada je reč o disajnim putevima, suva sluznica nosa i grla postaje podložnija iritacijama, što dovodi do grlobolje, promuklosti, pa i krvarenja iz nosa. Lekari ističu da, ukoliko se klima-uređaji ne održavaju pravilno, oni postaju rasadnici prašine, polena i plesni, što direktno iritira pluća i može pokrenuti napadaje astme ili povećati rizik od infekcija disajnih puteva.
Glavobolje i bolovi u mišićima
Boravak u rashlađenim prostorijama često prati pojava glavobolje ili bolova u telu. Ovi simptomi su najčešće posledica dehidracije, dok hladan vazduh direktno utiče na napetost mišića.
Kako ublažiti negativne posledice?
Stručnjaci nude nekoliko praktičnih saveta za smanjenje iritacija:
Hidratacija: Pijte dovoljno vode i održavajte telo hidriranim.
Nega kože: Koristite hidratantne kreme, a poželjni su preparati sa glicerinom ili hijaluronskom kiselinom koji vezuju vlagu.
Zaštita očiju i usana: Koristite kapi za oči ako nosite sočiva i hranljive balzame za usne.
Održavanje uređaja: Redovno čišćenje filtera je ključno kako bi se sprečilo širenje alergena.
Upotreba: Razmislite o korišćenju ovlaživača vazduha, a biljke u prostoriji takođe mogu pomoći u vraćanju vlažnosti.
Pametna klimatizacija: Ventilacione otvore usmerite dalje od lica i tela, a klima-uređaj uključujte tek kada temperatura zaista postane nepodnošljiva.
Autor: D.S.