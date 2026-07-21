SKRIVENA SO TIHO NABIJA PRITISAK Spasite krvne sudove kalijumom i isprobajte ove važne promene u ishrani!

Skrivena so u gotovim jelima tiho nabija pritisak pa je pametnije češće kuhati kod kuće. Spasite krvne sudove kalijumom iz voća i povrća te isprobajte mediteranski tip ishrane. Hrana nije sve pa obavezno ubacite trening, srežite stres i pošteno se naspavajte.

Ako imate visoki krvni pritisak, lekar vam je verovatno preporučio promene životnih navika. Problem je što mnogi ljudi ne znaju da imaju hipertenziju jer ona u početku često ne uzrokuje nikakve jasne simptome.

Krvni pritisak označava pritisak kojim krv deluje na zidove krvnih sudova. Normalnim vrednostima smatraju se one ispod 120/80 mm Hg. Gornji, sistolni pritisak, pokazuje pritisak dok srce pumpa krv, dok donji, dijastolni, pokazuje pritisak između otkucaja srca. Dugotrajno povišen pritisak povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući moždani udar, srčane bolesti, oštećenje bubrega i probleme sa vidom.

"Ako vam je dijagnostikovan visoki krvni pritisak, važno je promeniti životne navike. Obratite pažnju na ishranu, telesnu težinu i nivo aktivnosti", kaže nutricionistkinja Marija Elena Fraga. Jedna od najčešćih grešaka je potceniti koliko ishrana može uticati na krvni pritisak. Male promene u svakodnevnim navikama mogu pomoći u boljoj kontroli vrednosti pritiska, piše EatingWell.

Smanjite unos soli

Ishrana sa previše soli može pridoneti zadržavanju tečnosti u telu i povećanju krvnog pritiska. Mnogi ljudi nisu svesni koliko soli zapravo unose jer se ona često nalazi u gotovim i prerađenim namirnicama. Velike količine soli često se kriju u supama iz kesice, gotovim jelima, suhomesnatim proizvodima, grickalicama i raznim sosovima.

Unos soli možete smanjiti tako da jela začinite belim lukom, začinskim biljem i drugim začinima umesto dodatne soli. Pre kupovine korisno je pročitati deklaracije i obratiti pažnju na količinu soli u proizvodima.

Jedite više hrane bogate kalijumom

Kalijum pomaže telu da izbaci višak natrijuma i može doprineti opuštanju krvnih sudova, što pomaže u održavanju normalnog krvnog pritiska. Dobar izvor kalijuma su voće i povrće, ali i namirnice poput sočiva, pasulja, soje, krompira, spanaća, suvih šljiva, banana, kajsija, orašastih plodova i nemasnih mlečnih proizvoda.

Pokušajte tokom dana uključiti više različitih vrsta voća i povrća jer raznolika ishrana pruža telu potrebne minerale i hranljive materije.

Češće kuhajte kod kuće

Obroci iz restorana i gotova hrana često sadrže više soli nego što očekujemo. Kada kuhate kod kuće, lakše možete kontrolisati količinu soli i birati kvalitetnije namirnice.

Voće, povrće, mahunarke, celovite žitarice i sveže meso ili riba prirodno sadrže malo soli. To ne znači da se morate potpuno odreći odlazaka u restorane, ali vrijedi birati jednostavnija jela. Prednost dajte pečenim, kuhanim ili jelima pripremljenim na pari, uz povrće kao prilog. Soseve i dodatke koji često sadrže puno soli možete zatražiti sa strane.

Razmislite o DASH ili mediteranskoj ishrani

DASH ishrana razvijena je s ciljem da pomogne u snižavanju krvnog pritiska. Temelji se na većem unosu voća, povrća, mahunarki, celovitih žitarica i nemasnih izvora proteina, dok ograničava previše soli, zasićene masti, slatkiše i velike količine crvenog mesa.

Slična je i mediteranska ishrana, koja se temelji na svežim namirnicama, ribi, povrću, maslinovom ulju, orašastim plodovima i celovitim žitaricama. Posebno se ističe ekstra devičansko maslinovo ulje, koje sadrži jedinjenja povezana sa zdravljem srca.

Važne su i druge životne navike

Osim ishrane, na krvni pritisak utiču i druge navike. Redovna fizička aktivnost, prestanak pušenja, smanjenje stresa i održavanje zdrave telesne težine mogu pomoći u njegovoj kontroli. Važno je i dovoljno spavati. Većini odraslih osoba preporučuje se između sedam i devet sati sna tokom noći.

Ako promene životnih navika nisu dovoljne, lekar može preporučiti odgovarajuću terapiju. Visoki krvni pritisak čest je problem, ali postoje brojni načini na koje možete pomoći svom zdravlju. Čitanje deklaracija, češće kuvanje kod kuće i veći unos voća i povrća jednostavne su promene koje dugoročno mogu napraviti veliku razliku.

Za prilagođeni plan ishrane najbolje je potražiti savet nutricioniste.

Autor: D.S.