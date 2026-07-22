Kardiolozi upozoravaju: Ako praktikujete tri navike, rizik od moždanog udara mogao bi biti veći

Sedenje po cele dane poništava korist treninga, zato svako malo ustanite i protegnite noge. Zaboravite na mitove jer i umereno cuganje opasno diže pritisak i šanse za moždani udar. Previše soli iz brze hrane potiho razara arterije i direktno vodi prema moždanom.

Moždani udar može se dogoditi u bilo kojoj životnoj dobi, no na rizik uvelike utiču svakodnevne navike. Kardiolozi dr. Samanta Benin i dr. Siriša Vadali ističu da se mnogi faktori rizika mogu promeniti. Upravo zato vrijedi obratiti pažnju na ponašanja koja mogu štetiti zdravlju srca i krvnih sudova. Male promjene mogu dugoročno imati velik učinak. Ovo su tri navike koje, prema kardiolozima, mogu povećati rizik od moždanog udara.

Previše sedite tokom dana

Redovna tjelovježba važna je za zdravlje, ali ne može u potpunosti nadoknaditi dugotrajno sedenje. "Možete vežbati sat vremena dnevno, ali ako preostale sate provodite sedeći bez pauza, vaš kardiovaskularni rizik ostaje povišen", upozorava dr. Benin za EatingWell. Savetuje da svakih sat vremena ustanete i prošetate nekoliko minuta.

Često konzumirate alkohol

Prema dr. Benin, novija istraživanja pokazuju da čak i umerena konzumacija alkohola kod nekih ljudi može povećati rizik od fibrilacije atrija, visokog krvnog pritiska i moždanog udara. "Važno je posmatrati alkohol u kontekstu celokupnog zdravlja, a ne polaziti od pretpostavke da ima zaštitni učinak", ističe.

Jedete previše slane hrane

Dr. Vadali upozorava da prekomjeran unos natrija povisuje krvni pritisak i s vremenom može oštetiti arterije, čime raste rizik od moždanog udara. Zato savetuje praćenje ukupnog dnevnog unosa soli i ograničavanje hrane koja je njome posebno bogata, poput pice, burgera i sendviča sa suhomesnatim proizvodima.



Autor: D.S.