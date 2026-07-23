LEKOVITA BILJKA IZ VRTA: Matičnjak pomaže kod nesanice, anksioznosti i probave

Matičnjak, biljka iz porodice metvica, privlači sve više pažnje svojim lekovitim svojstvima. Iako mehanizmi njegovog delovanja još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni, smatra se da antimikrobni, antioksidativni i protivupalni spojevi iz ove biljke mogu pomoći kod različitih zdravstvenih tegoba.

Potpora mentalnom zdravlju: Matičnjak se povezuje sa umirujućim delovanjem i poboljšanjem mentalne jasnoće. Naučnici veruju da utiče na signalne puteve u mozgu te da ima pozitivan učinak na anksioznost i loše raspoloženje, mada su potrebna opsežnija istraživanja.

Brže zaceljivanje herpesa: Zahvaljujući antioksidativnim, antimikrobnim i protivupalnim svojstvima, kreme i ulja od matičnjaka nanose se na kožu kako bi skratile trajanje infekcije herpes simplexa, ublažile crvenilo i oticanje te sprečile ponavljanje ranica.

Pomoć kod spavanja: Čest je sastojak čajeva i biljnih pripravaka za opuštanje. Studije, uključujući i istraživanje iz 2024. godine, pokazuju da dodaci prehrani sa matičnjakom mogu poboljšati kvalitet sna kod osoba sa nesanicom.

Olakšanje simptoma PMS-a: Istraživanje na adolescenticama pokazalo je da dnevna doza od 1200 miligrama matičnjaka u kapsulama uspešno smanjuje intenzitet simptoma predmenstrualnog sindroma.

Poboljšanje probave: Tradicionalno se koristi protiv nadutosti, gasova i kod dojenačkih kolika. Pokazalo se da umiruje tanko crevo, mada su za konačne potvrde na ljudima potrebna dodatna istraživanja samog uticaja biljke.

Kako se koristi matičnjak?

Matičnjak se može konzumirati kao čaj (samostalno ili u mešavinama), dodavati svježim listovima u salate i hladne napitke, ili koristiti u obliku suplemenata (kapsule, tablete, tinkture) i lokalnih preparata poput masti i krema.

Napomena: Preporučuje se oprez i poštovanje doza navedenih na proizvodima, jer ekstrakti i tinkture mogu biti jači od običnog čaja.

Autor: D.S.