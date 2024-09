Jedan delfin odgovoran je za niz napada na ljude u Japanu: Razlog - frustracija

Istraživači veruju da je jedan mužjak indo-pacifičkog plavonogog delfina odgovoran za godišnje napade na kupače u prefekturi Fukui u Japanu, a razlog tome je, kako se čini, njegova usamljenost.

Delfin koji napada plivače u Japanu verovatno je usamljen i seksualno frustriran, kažu stručnjaci.

Ove godine je najmanje 18 ljudi povređeno u napadima delfina u prefekturi Fukui, što postaje godišnja pojava u tom regionu. Većina povreda su manji ugrizi, ali neki kupači su zadobili prelome kostiju od kada su napadi počeli 2022. godine.

Istraživači veruju da je za napade verovatno odgovoran usamljeni mužjak indo-pacifičkog plavonogog delfina (Tursiops aduncus) na osnovu fotografija i video snimaka, prenosi Nature.

"Videli smo da se ovaj delfin nasumično pojavljuje na plaži, ugrize ako ima ljudi u blizini, odluta i ponavlja isto," rekao je Tadamichi Morisaka, profesor u Centru za istraživanje kitova na Univerzitetu Mie u Japanu, za Nature. "Po meni, on traži neku vrstu interakcije sa ljudima."

Delfini se međusobno nežno ujedaju kao deo normalnog socijalnog ponašanja, pa delfin možda veruje da ima prijateljski odnos sa ljudima, dodaje Morisaka.

"Ako bi stvarno želeo da napadne, mogao bi da napadne punom snagom i ugrize snažno. Ali on održava ugrize blagim prema delfinskim standardima, pa je verovatno reč o prijateljskom gestu, a ne o pravom pokušaju napada," rekao je on.

Nije jasno zašto je delfin sam. Plavonogi delfini obično žive u grupama, a mužjaci formiraju dugoročna partnerstva sa drugim mužjacima. U ovim partnerstvima mužjaci se ujedaju, jure, trljaju i uključuju u seksualna ponašanja kao što je pritiskanje svojih penisa jedan uz drugog. Morisaka veruje da delfin u Fukuiju pokušava da čoveka tretira kao svog partnera.

Sve zbog želje za parenjem

Rjoichi Macubara, direktor akvarijuma Ečizen Macušima u Fukuiju, rekao je za The New York Times da je delfin viđen kako pokušava da pritisne svoje genitalije uz ljude 2022. i 2023. godine, i da možda pokazuje ponašanje vezano za parenje – ali takođe ugrize kupače ako mu se približe ili pokušaju da ga dodirnu.

Drugi istraživači takođe sugerišu da napadi mogu biti delom rezultat delfinove želje za parenjem. Sajmon Alen, vodeći istraživač u projektu istraživanja delfina u Zalivu ajkula u Zapadnoj Australiji, rekao je za BBC News da delfini mogu fizički izražavati svoju socijalnost.

"Baš kao kod ljudi i drugih socijalnih životinja, hormonske fluktuacije, seksualna frustracija ili želja za dominacijom mogu dovesti do toga da delfin povredi ljude sa kojima se susreće," rekao je Alen. "S obzirom na to da su tako snažne životinje, to može dovesti do ozbiljnih povreda kod ljudi."

Interakcije mogu postati opasnije

Vlasti prefekture Fukui zamolili su ljude da se ne približavaju delfinu. Postavili su znakove i letke sa upozorenjima za kupače, uveli patrole spasilaca i ograničili vreme za plivanje na određenim plažama, izveštava Times. Vlasti su takođe postavile podvodne akustične uređaje koji emituju visoke frekvencije kako bi oterali delfine.

Međutim, Morisaka je zabrinut da bi se delfin mogao navići na ove akustične uređaje, te predlaže razvijanje sistema za detekciju eholokacije kako bi se kupači upozorili na prisustvo delfina u blizini. On veruje da će, ako ljudi budu van vode, delfin izgubiti interes za plaže i na kraju ih napustiti.

Ako se interakcije između ljudi i delfina nastave, one bi mogle postati opasnije. Morisaka kaže da delfini mogu pokušati da uspostave dominaciju nad ljudima, uključujući agresivna ponašanja poput napadanja ili montiranja.

"To smo malo videli prošlog leta, pa sam bio veoma zabrinut," rekao je Morisaka. "Delfini su dugački oko 2,5 metra i teški oko 200 kilograma, pa ako bi napali brzinom od 20-30 kilometara na sat, to bi bilo kao da se sudarite sa vozilom," prenosi Livescience.



Autor: Jovana Nerić