Vlasnik pronašao svog psa nakon 3 godine! Toliko je emotivno da ćete se rasplakati (VIDEO)

Nakon tri godine neizvesnosti i potrage, Đorđije Beređani doživeo je emotivan trenutak kada je ponovo sreo svog psa Žoržija na ulici. Ovaj dirljivi susret, zabeležen kamerom, svedoči o ljubavi i vezanosti koje ni godine razdvojenosti nisu mogle da ugase.

Pre tri godine, život Đorđija Beređanija doživeo je dramatičnu promenu kada je njegov verni pas Žorži iznenada nestao. Iako je očajnički tragao za njim, verovao je da će ga jednog dana ponovo pronaći.

Kada je Žorži nestao 2015. godine, Beređani nije gubio vreme. Obilazio je gradske ulice, parkove i naselja, lepio plakate sa slikom svog psa i molio komšije i prijatelje za pomoć.

Dani su se pretvarali u mesece, meseci u godine, ali njegova nada nikada nije nestala. Redovno je delio svoja osećanja na društvenim mrežama, pričajući o svojoj potrazi, tugovanju za njenovim ljubimcem.

A onda, pre nekoliko dana, desilo se čudo koje je promenilo sve.

“Jorge, is that you? George Jorge, it's you! Oh, dear boy, how are you, boy?”



62-year-old Giorgi Bereziani of Tbilisi, Georgia found his dog Jorge on the street 3 years after losing him. It looks like Jorge remembers him! pic.twitter.com/DtB9XAd5Xr