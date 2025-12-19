Poruka na kutiji ispred azila za životinje rasplakala internet i otkrila surovu realnost mnogih porodica

Kutija na kojoj je bila zalepljena poruka pojavila se nedavno u jednom ćošku zgrade Zavoda za zaštitu životinja SPCA u Pensilvaniji.

Klijent ove ustanove video je kako neko ostavlja kutiju ispred vrata ovog prihvatilišta za životinje, rano ujutro 9. decembra. Kad je osoblje otvorilo kutiju, otkrilo je da se u njoj nalazi pas koji ih je uplašeno gledao. Emotivna poruka zalepljena na kutiji bila je molba za pomoć: kad ju je osoblje pročitalo, rešilo je da mešanac iz kutije bude hitno zbrinut.

Vlasnik je napisao da je njegova porodica bila primorana da se iseli iz dotadašnjeg stana i nije bilo govora o tome da zadrže psa, pa su ga doneli u prihvatilište. U prvoj polovini 2022. godine, 40 posto pasa koje su vlasnici napustili dospelo je u azile zbog stambenih ili finansijskih ograničenja.

U objavi na Fejsbuku SPCA Pensilvanije objašnjeno je da se pas Tandži tresao od straha i stresa zbog čega je počeo obilno da luči pljuvačku. Iako prestravljena, ova lepa ženka od početka je prema spasiocima pokazivala samo ljubaznost, stalno se naslanjajući na članove tima tokom pregleda.

Tim je procenio da Tandži ima oko 9 meseci, ali nisu bili sigurni kojoj rasi pripada, mada je najviše ličila na mešanca šiba inu.

Tandži je bila u 48-časovnom karantinu i njen vlasnik mogao je ponovo da je uzme, ali se to nije dogodilo. Ipak, Tandži je udomljena vrlo brzo.

Sa preko 49.000 lajkova, 7.900 komentara i 3.500 deljenja, korisnici Fejsbuka osetili su olakšanje znajući da Tandži nije ostala predugo u prihvatilištu, a mnogi su izrazili svoju tugu zbog odluke njenog prethodnog vlasnika.



Ovo nije bilo prvi put da je životinja ostavljena ispred Zavoda za zaštitu životinja u Pensilvaniji, ali srećom, predstavnik je rekao da se to "ne dešava previše često".

Autor: S.M.