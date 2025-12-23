Dok mi slavimo, oni se plaše: Kako da zaštitite kućne ljubimce za Novu godinu!

Jednostavni saveti koji mogu napraviti veliku razliku.

Nova godina donosi vatromete, petarde i glasnu muziku, ali za kućne ljubimce to često znači strah, paniku i dezorijentaciju. Psi i mačke imaju znatno osetljiviji sluh od ljudi, pa zvukovi koje mi doživljavamo kao zabavu njima mogu biti izuzetno stresni. Zato je važno da se unapred pripremimo i obezbedimo im osećaj sigurnosti.

Prvi i najvažniji savet jeste da ljubimce ne ostavljate same. Tokom večeri ih držite u zatvorenom prostoru, sa spuštenim roletnama ili zavesama kako bi se smanjio efekat buke i svetlosti. Pustite tihu muziku ili uključite televizor – poznati zvuci mogu pomoći da se pažnja preusmeri sa spoljašnje buke.

Važno je i da se ponašate smireno. Ljubimci vrlo lako prepoznaju našu nervozu, pa ih dodatno uznemirava ako primete da ste napeti. Ne kažnjavajte ih ako su nemirni ili se skrivaju – to je njihov prirodan odgovor na stres. Umesto toga, omogućite im sigurno mesto - ćošak sa omiljenim ćebetom, igračkom ili krevetićem.

Šetnje sa psima planirajte ranije tokom dana, pre nego što buka počne, i obavezno ih vodite na povocu. Tokom praznika povećan je broj ljubimaca koji se uplaše i pobegnu, pa je dodatni oprez neophodan.

Nova godina treba da bude vreme radosti za celu porodicu – uključujući i one na četiri šape. Uz malo pažnje i razumevanja, možete im pomoći da ovu noć prebrode mirnije i sigurnije, a sebi obezbedite praznike bez stresa i brige

Autor: S.Paunović