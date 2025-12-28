Ne treba da ignorišete ponašanje vaše ljubimice: Zašto mačka stalno mjauče?

Mačke su misteriozne, samostalne i često nepredvidive, ali jedno je sigurno – kada mjauču, nešto vam poručuju. Dok neke mace tiho prolaze kroz život, druge su prave „pričalice“ koje glasno traže pažnju u svako doba dana i noći. Vlasnici se tada često pitaju da li je u pitanju razmaženost, dosada ili nešto ozbiljnije.

Stručnjaci za ponašanje životinja ističu da mjaukanje nikada nije slučajno. Naprotiv, to je oblik komunikacije koji su mačke razvile upravo za ljude. Razumevanje razloga zbog kojih je vaša mačka glasna može vam pomoći da poboljšate njen kvalitet života, ali i da na vreme prepoznate potencijalne probleme.

Mjaukanjem pokušava da vam nešto saopšti

Za razliku od komunikacije sa drugim mačkama, mjaukanje je prvenstveno „jezik“ namenjen ljudima. Mačke su tokom zajedničkog života naučile da zvukom najbrže dobiju reakciju vlasnika. Različit ton, jačina i učestalost mjaukanja mogu značiti sve — od običnog pozdrava do hitnog zahteva za pomoć.

Neke mačke razvijaju čak i specifične zvuke koje koriste samo za svog vlasnika, čime dodatno pojačavaju emocionalnu vezu. Ako vaša mačka često mjauče dok vas gleda pravo u oči, gotovo sigurno pokušava da vam nešto jasno stavi do znanja.

Rutina, hrana i pažnja: Tri stvari zbog kojih mačka postaje glasna

Mačke su veliki ljubitelji rutine. Kada se promeni vreme obroka, izostane svakodnevna igra ili vlasnik duže nije kod kuće, mjaukanje postaje način izražavanja nezadovoljstva. Glad, dosada i usamljenost spadaju u najčešće razloge za učestalo oglašavanje.

Posebno su glasne mačke koje su navikle da mjaukanjem dobiju ono što žele. Ako svaki put reagujete hranom ili maženjem, mačka uči da je glasno ponašanje efikasno — i ponavljaće ga sve češće.



Kada mjaukanje postaje upozorenje: Starost, zbunjenost i zdravstveni problemi su rizični faktori

Iznenadno i intenzivno mjaukanje može biti znak da nešto nije u redu. Starije mačke često pate od kognitivnih promena, što može dovesti do dezorijentacije i noćnog mjaukanja. Takođe, bol, nelagodnost ili bolest često se ispoljavaju upravo kroz glasno ponašanje.

Ako primetite da vaša mačka mjauče drugačije nego ranije, deluje uznemireno ili se povlači, savetuje se poseta veterinaru. Pravovremena reakcija može sprečiti ozbiljnije probleme.



Autor: Jovana Nerić