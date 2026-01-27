Zašto štenci gutaju sve što nađu i kako da ih odviknete od te navike

Da li vam se čini da vaše štene pokušava da pojede baš sve što mu se nađe na putu? Niste jedini. Štenci svet oko sebe upoznaju prvenstveno ustima, grickaju, vuku i žvaću predmete jer je to njihov način istraživanja. U većini slučajeva ova faza prolazi sama od sebe, ali ponekad može biti i opasna po zdravlje ljubimca, pa je važno reagovati na vreme.

Zašto štenci jedu sve što vide?

Kod štenaca je prirodno da predmete uzimaju u usta kako bi otkrili šta je bezbedno, a šta nije. Ovaj instinktivan nagon često slabi kako pas raste i uči pravila ponašanja. Međutim, dok traje, može dovesti do gutanja stvari koje nisu namenjene ishrani.

Posebno su im privlačni predmeti sa izraženim mirisom. Masne kuhinjske krpe, ubrusi, cucle za flašice, iskorišćeni higijenski proizvodi ili pelene često su pravi „mamci“ za radoznalo štene. Takođe, stvari koje mirišu na vlasnika, poput nošenih čarapa, papuča ili majica, neretko završe u njihovim ustima. Zato je važno takve predmete držati van domašaja dok pas ne nauči šta sme, a šta ne.

Kako sprečiti ovakvo ponašanje

Osnova svakog treninga je jasno pravilo: štene sme da žvaće samo svoju hranu, poslastice i igračke. Većina pasa s vremenom sama preraste ovu naviku, ali ako vaš ljubimac i dalje neumorno skuplja sve sa poda, ovi saveti mogu pomoći:

Prilagodite prostor u kojem boravi štene. Uklonite potencijalno opasne predmete i učinite dom bezbednijim, time smanjujete rizik od povreda i odlazaka kod veterinara.

Stalni nadzor je ključan. Dok štene uči pravila, važno je da ga imate na oku. Kada to nije moguće, koristite boks ili ogradicu kako biste sprečili nepoželjno ponašanje.

Reagujte odmah i jasno. Čim primetite da je štene uzelo nešto zabranjeno, izgovorite kratku i odlučnu komandu poput „ne“ ili „pusti“.

Preusmerite pažnju. Nakon što ga ispravite, ponudite mu dozvoljenu alternativu, igračku za žvakanje ili poslasticu. Tokom šetnje možete iskoristiti priliku i za vežbanje osnovnih komandi, jer štenci brzo skreću pažnju na nove zadatke.

Šta ako štene ipak proguta nešto opasno?

I pored najbolje obuke, može se desiti da štene proguta predmet koji ne bi smelo. Manje stvari često prođu kroz digestivni sistem i izađu prirodnim putem u roku od jednog do tri dana. Ipak, određeni predmeti i supstance mogu biti ozbiljno opasni, ne samo prilikom gutanja, već i kasnije.

U takvim situacijama najpametnije je odmah kontaktirati veterinara. On će proceniti da li je potreban pregled, izazivanje povraćanja ili je bezbedno sačekati da predmet sam izađe. Ako vam se savetuje čekanje, redovno proveravajte izmet kako biste bili sigurni da je predmet izbačen. Ponekad se preporučuje i poseban obrok koji olakšava varenje i prolazak stranog tela.

Uz strpljenje, doslednost i malo prilagođavanja okruženja, većina štenaca brzo nauči šta sme da završi u njihovim ustima, a šta ipak treba ostaviti na miru, piše Index.hr.

Autor: Jovana Nerić