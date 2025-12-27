SAVETI KOJI VAM MOGU POMOĆI: Kako voziti po gustoj magli

Vožnja po magli može da bude veoma neprijatna i naporna, ali i opasna. Stoga treba učiniti sve što je u našoj moći da budemo bezbedniji na putu, da bolje vidimo, kao i da nas bolje vide.

Ispoštujte ovih 10 saveta kako biste vožnju po magli učinili maksimalno bezbednom.

1. Upalite prednja svetla za maglu (ukoliko ih imate). Nipošto ne koristite duga svetla, zato što ćete samo još lošije videti.

2. Upalite zadnje svetlo za maglu.

3. Ukoliko je magla veoma gusta, pa morate da vozite znatno sporije - upalite i sva četiri migavca kako bi vas drugi vozači na vreme uočili. U takvim uslovima često je i put klizav, pa vozač iza vas ne samo što će vas kasno videti, nego će mu i put kočenja biti duži, što znači da postoji znatno veća šansa da vas udari.

4. Držite distancu! Koliko god primamljivo delovalo da se "zalepite" za vozilo ispred vas i pratite ga u stopu zato što vam je po magli teško da pratite linije na putu, uočavate udarne rupe, krivine i slično, budite svesni da je to idealan recept za udes. Mnogo je bezbednije da sami određujete svoju brzinu i putanju.

5. Usporite! Možda neko ispred vas vozi veoma sporo, te postoji rizik da naletite na njega. Takođe, možda je ispred vas već došlo do saobraćajne nezgode koju nećete videti na vreme, pa nećete uspeti ni da se zaustavite na vreme. Zato po magli lako dolazi do lančanih sudara.

6. Nipošto se ne zaustavljate u voznoj traci, a ukoliko ste prinuđeni da usporite skoro do zaustavljanja kako biste videli npr. gde treba da skrenete, obavezno upalite sva četiri migavca. Čak i ukoliko vam se probuši guma, nastavite da vozite do mesta gde možete bezbedno da se sklonite s puta, bez obzira što ćete tako možda uništiti gumu ili oštetiti felnu. Ako drugo vozilo naleti na vas u magli, posledice mogu da budu neuporedivo teže.

7. Posebno pazite na pešake i bicikliste. Dok se vi trudite da u daljini uočite svetla drugih vozila, pešak ili biciklista mogu iznenada da se "stvore" ispred vas, prekasno da odreagujete.

8. Van grada na raskrsnici, u veoma gustoj magli, spustite prozor i oslušnite - ne biste verovali koliko sluh znači u takvim situacijama.

9. Ne dozvolite da vam se magle stakla iznutra, pošto uz "spoljašnju" maglu možete veoma brzo da se nađete u situaciji da ne vidite gotovo ništa, pa ni mesto pored puta na koje možete privremeno da stanete i rešite problem.

10. Pre polaska obavezno proverite da li vam rade sva svetla - kratka, duga, pozicije, prednja i zadnja za maglu, migavci, stop svetla.

Budite strpljivi ukoliko se nađete iza nekog sporog vozila. Preticanje po magli može da bude izuzetno rizično. Magla može lako da "prevari" kada je procena daljine u pitanju.

Stoga treba krenuti ranije, kako ne biste dolazili u iskušenje da pretičete ili vozite suviše brzo. Naravno, magla uvek može da nas iznenadi, a ponekad kašnjenje jednostavno ne dolazi u obzir (posao, sastanak...). U takvim situacijama ipak se prisetite one izreke "Bolje ikad, nego nikad".

Autor: D.Bošković