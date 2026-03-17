VIŠE OD POLJUPCA: Šta vam pas poručuje kada vam liže lice? Jedan razlog će vas potpuno iznenaditi!

Vlasnici pasa lizanje lica uglavnom doživljavaju kao čist izraz ljubavi, ali ovaj simpatičan gest može imati i druga, ponekad neočekivana značenja. Pošto psi ne govore, njihov govor tela je ključan za razumevanje njihovih potreba i emocija.

Trenerka pasa Aleksandra Baset objašnjava da svaki postupak psa predstavlja pokušaj da se zadovolji neka potreba iz njegove perspektive. Evo najčešćih razloga zašto vas vaš pas „ljubi“:

1. Traženje pažnje

Psi brzo nauče koji postupci izazivaju vašu reakciju – bilo da je to osmeh, maženje ili čak nežno odgurivanje. Ujutru to može značiti: „Vreme je za doručak“, dok tokom igre lizanje često znači: „Hoću još aktivnosti!“.

2. „Poljubac za odlazak“ – Traženje prostora

Ovo je znak koji mnogi vlasnici zanemaruju. Ako pas liže lice dok mu je glava nagnuta napred, zenice proširene, a rep podvučen, on zapravo poručuje: „Molim te, daj mi malo prostora“. Stručnjaci ovo nazivaju „poljupcem za otpuštanje“ – to je signal pritiska kojim pas pokušava da smiri situaciju koja mu je stresna.

3. Nega i povezivanje

Psi su društvena bića. Kao što ženke ližu štence da bi ih očistile i utešile, odrasli psi ližu one sa kojima su bliski. Ako vas pas liže dok se odmarate, to je njegov način da brine o vama i pokaže da se u vašem društvu oseća sigurno.

4. Oslobađanje od stresa (Samoumirivanje)

Lizanje oslobađa endorfine, hormone sreće, što psima pomaže da se smire. Ako primetite da vas pas liže neprestano ili kompulzivno, to može biti znak da mu je dosadno, da je pod stresom ili da mu nedostaje mentalna stimulacija.

5. Iskazivanje ljubavi i uzbuđenja

Naravno, privrženost je i dalje jedan od glavnih razloga. „Srećni poljupci“ kada se vratite s posla su urođeno ponašanje koje potiče još iz odnosa štenaca sa majkom. Vaša pozitivna reakcija (smeh i maženje) samo učvršćuje ovu naviku kao način izražavanja čiste ljubavi.

