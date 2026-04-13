Evo šta vlasnici treba da znaju: Da li je u redu ostaviti psa samog tokom celog dana?

Mnogi vlasnici pasa se suočavaju sa ovim pitanjem, ali razumevanje uticaja usamljenosti na pse je ključno za njihovo blagostanje i sreću.

Iako je moguće ostaviti psa samog nekoliko sati, celodnevno ostavljanje može biti problematično iz više razloga. U nastavku istražujemo različite aspekte ovog pitanja i dajemo savete za smanjenje stresa kod vašeg psa.

Prirodno ponašanje pasa

Psi su društvene životinje koje uživaju u društvu drugih pasa ili ljudi. U divljini, njihovi preci, vukovi, živeli su u čoporima, a čak i moderni psi zadržavaju instinkt da budu deo grupe. Ovo čini većinu pasa sklonim razvoju anksioznosti kada su predugo ostavljeni sami.

Različite rase, različite potrebe

Nisu svi psi isti, a različite rase i pojedinci imaju različite potrebe za društvom i stimulacijom. Radne rase poput graničnih kolija i nemačkih ovčara zahtevaju više mentalne i fizičke stimulacije. Društvene rase poput pudlica takođe zahtevaju puno pažnje. Neke nezavisnije rase poput Akiti mogu lakše tolerisati samoću.

Koliko dugo je predugo?

Opšte pravilo je da odrasli psi ne bi trebalo da budu sami duže od 4-6 sati. Međutim, ovo pravilo može varirati u zavisnosti od rase psa, starosti i individualnog temperamenta. Štenci i stariji psi često zahtevaju češće pauze za toalet i pažnju.

Ako ostavite svog psa predugo samog, možda ćete primetiti sledeće simptome anksioznosti odvajanja: preterano lajanje ili cviljenje, uništavanje nameštaja ili stvari, mokrenje ili nuždu u kući i povećana agresija ili povlačenje.

Kako smanjiti stres zbog usamljenosti

Ako ste primorani da ostavite svog psa samog na duže vreme, evo nekoliko saveta:

Postepena adaptacija: Naviknite psa na kratke periode samoće pre nego što ga ostavite na ceo dan.

Napravite rutinu: Rutina za hranjenje, šetnju i spavanje može pomoći psu da se oseća sigurnije. Fizičke vežbe: Uverite se da je pas fizički iscrpljen pre nego što ga napustite.

Mentalna stimulacija: Ostavljanje igračaka koje predstavljaju mentalne izazove može pomoći da pas bude zauzet.

Posetilac ili šetač psa: Razmislite o angažovanju nekoga da poseti vašeg psa tokom dana.

Drug za igru: Ako je moguće, pružite svom psu društvo drugog psa.

Autor: Jovana Nerić