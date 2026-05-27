Mislite da je samo linjanje? Evo kada opadanje mačje dlake postaje razlog za brigu

Kada je u pitanju zdravlje mačke, većina vlasnika najpre obrati pažnju na njen apetit, ponašanje ili nivo energije. Ipak, ono što se vidi na prvi pogled često otkriva mnogo više nego što mislimo – stanje kože i krzna može biti jedan od najpouzdanijih pokazatelja unutrašnjeg balansa organizma. Sjajno, gusto i mekano krzno nije samo estetski ideal, već jasan znak da mačka dobija sve što joj je potrebno kroz ishranu i da njen organizam funkcioniše bez problema.

Sa druge strane, promene poput opadanja dlake, pojave peruti, grubog ili beživotnog krzna često su prvi alarm da nešto nije u redu.

Krzno kao ogledalo zdravlja: Kada ishrana postaje problem?

Dlaka mačke je gotovo u potpunosti sastavljena od proteina, zbog čega kvalitet ishrane direktno utiče na njen izgled. Kada mačka ne unosi dovoljno kvalitetnih proteina, organizam će ih prioritetno usmeriti ka vitalnim organima, dok koža i krzno ostaju uskraćeni. Rezultat su lomljiva, beživotna dlaka i pojačano opadanje, što je jedan od najčešćih razloga za zabrinutost vlasnika.

Pored proteina, ključnu ulogu imaju i esencijalne masne kiseline. Njihov nedostatak dovodi do suve kože, pojave peruti i gubitka sjaja dlake. Takođe, vitamini i minerali poput biotina, cinka i vitamina A i E učestvuju u regeneraciji kože i očuvanju strukture dlake. Kada ishrana nije pravilno izbalansirana, promene na krznu su često prvi vidljiv znak da organizmu nešto nedostaje.

Nije uvek do hrane:Nekada je potreban pregled veterinara

Iako je ishrana najčešći uzrok lošeg kvaliteta krzna, ona nije jedini faktor. Sezonsko linjanje, starost, stres ili promene u okruženju mogu uticati na izgled dlake, ali i ozbiljniji problemi poput parazita, alergija ili unutrašnjih bolesti. Na primer, učestalo češanje i gubitak dlake mogu ukazivati na kožne probleme ili prisustvo parazita, što zahteva brzu reakciju .

Zato je važno pratiti i druge simptome – promene u ponašanju, smanjen apetit ili letargiju. Ako promena ishrane ne donese poboljšanje u roku od nekoliko nedelja, neophodno je potražiti stručnu pomoć. Veterinar može utvrditi da li je u pitanju nutritivni problem ili zdravstveni poremećaj koji zahteva terapiju. Ignorisanje ovih znakova može dovesti do ozbiljnijih komplikacija, pa je pravovremena reakcija ključna.

Autor: Jovana Nerić