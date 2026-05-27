AKTUELNO

Lifestyle

Mislite da je samo linjanje? Evo kada opadanje mačje dlake postaje razlog za brigu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Kada je u pitanju zdravlje mačke, većina vlasnika najpre obrati pažnju na njen apetit, ponašanje ili nivo energije. Ipak, ono što se vidi na prvi pogled često otkriva mnogo više nego što mislimo – stanje kože i krzna može biti jedan od najpouzdanijih pokazatelja unutrašnjeg balansa organizma. Sjajno, gusto i mekano krzno nije samo estetski ideal, već jasan znak da mačka dobija sve što joj je potrebno kroz ishranu i da njen organizam funkcioniše bez problema.

Sa druge strane, promene poput opadanja dlake, pojave peruti, grubog ili beživotnog krzna često su prvi alarm da nešto nije u redu.

Krzno kao ogledalo zdravlja: Kada ishrana postaje problem?

Dlaka mačke je gotovo u potpunosti sastavljena od proteina, zbog čega kvalitet ishrane direktno utiče na njen izgled. Kada mačka ne unosi dovoljno kvalitetnih proteina, organizam će ih prioritetno usmeriti ka vitalnim organima, dok koža i krzno ostaju uskraćeni. Rezultat su lomljiva, beživotna dlaka i pojačano opadanje, što je jedan od najčešćih razloga za zabrinutost vlasnika.

Pored proteina, ključnu ulogu imaju i esencijalne masne kiseline. Njihov nedostatak dovodi do suve kože, pojave peruti i gubitka sjaja dlake. Takođe, vitamini i minerali poput biotina, cinka i vitamina A i E učestvuju u regeneraciji kože i očuvanju strukture dlake. Kada ishrana nije pravilno izbalansirana, promene na krznu su često prvi vidljiv znak da organizmu nešto nedostaje.

Nije uvek do hrane:Nekada je potreban pregled veterinara

Iako je ishrana najčešći uzrok lošeg kvaliteta krzna, ona nije jedini faktor. Sezonsko linjanje, starost, stres ili promene u okruženju mogu uticati na izgled dlake, ali i ozbiljniji problemi poput parazita, alergija ili unutrašnjih bolesti. Na primer, učestalo češanje i gubitak dlake mogu ukazivati na kožne probleme ili prisustvo parazita, što zahteva brzu reakciju .

Zato je važno pratiti i druge simptome – promene u ponašanju, smanjen apetit ili letargiju. Ako promena ishrane ne donese poboljšanje u roku od nekoliko nedelja, neophodno je potražiti stručnu pomoć. Veterinar može utvrditi da li je u pitanju nutritivni problem ili zdravstveni poremećaj koji zahteva terapiju. Ignorisanje ovih znakova može dovesti do ozbiljnijih komplikacija, pa je pravovremena reakcija ključna.

Autor: Jovana Nerić

#Veterinar

#dlake

#linjanje

#mačke

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Ovi mehurići u kafi su znak za uzbunu: Umesto uživanja, gutate nešto što smeta stomaku

Lifestyle

Mislite da veza zavisi od velikih stvari? Ove sitnice su te koje uništavaju ili jačaju ljubav

Lifestyle

Samo mesec dana bez alkohola? Evo šta se tada dešava vašem telu!

Lifestyle

Jedna neočekivana namirnica diže šećer do plafona – mnogi je jedu svaki dan i prave veliku grešku jer misle da je zdrava

Lifestyle

ZAŠTO JE FAST FUD LOŠ PO NAS I ZDRAVLJE? Razlog više da razmisliš pre sledećeg obroka!

Lifestyle

LJUDI KOJI STALNO KASNE IMAJU JEDNU ZAJEDNIČKU OSOBINU – Psiholozi kažu da nije lenjost!