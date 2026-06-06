DA LI PSI SMEJU DA JEDU TESTENINU? Čuvena scena iz crtaća je slatka, ali stvarnost je drugačija: Jedan sastojak iz sosa može biti KOBAN za vašeg ljubimca!

Mnogim vlasnicima pasa dobro je poznata želja da sa svojim ljubimcem podele obrok, a scena iz crtanog filma "Dama i Skitnica" sa tanjirom špageta postala je kultna. Ali, da li je testenina zaista bezbedna za pse? Odgovor zavisi od niza faktora, od samih sastojaka pa sve do količine.

Veterinari naglašavaju da je ključno razlikovati običnu testeninu od one sa dodacima, a pre nego što psu ponudite novu namirnicu, važno je proveriti da nije alergičan na pšenicu.

Da li je obična testenina bezbedna?

Sama po sebi, obična kuvana testenina bez ikakvih dodataka uglavnom se smatra bezbednom za pse u malim količinama. Sastoji se od jednostavnih namirnica kao što su brašno, jaja i voda, koje većina pasa dobro podnosi. Ako vam tokom kuvanja na pod padne rezanac ili dva, nema razloga za brigu.

Opasnost vreba u sosovima i začinima: Crni i beli luk su OTROV!

Pravi problem ne leži u samoj testenini, već u onome što se u nju dodaje. Sosovi za testeninu često sadrže sastojke koji su za pse izuzetno toksični.

Beli i crni luk (kao i praziluk i vlašac): Pripadaju rodu Allium i sadrže toksine koji psima mogu oštetiti crvena krvna zrnca i uzrokovati anemiju. Znakovi trovanja uključuju slabost, letargiju i blede desni, zbog čega psu nikada ne treba davati testeninu sa sosom.

Začini i so: Prevelika količina soli može dovesti do ozbiljnih neuroloških problema, uključujući vrtoglavicu i napade. Začini poput origana smatraju se toksičnim, dok su bosiljak i crni biber bezbedni samo u minimalnim količinama.

Sir: Iako ga psi obožavaju, u većim količinama može doprineti debljanju i probavnim smetnjama, pa bi morao da ostane samo povlastica.

Koliko je previše?

Redovno hranjenje psa punim porcijama testenine može dovesti do gojaznosti, a sa njom i do niza zdravstvenih problema poput bolesti srca, visokog krvnog pritiska i poteškoća sa disanjem.

Veterinari savetuju da, ako već dajete psu testeninu, to bude isključivo obična i kuvana, i to u vrlo ograničenim količinama – ne više od jednog ili dva rezanca nedeljno.

Šta je sa alternativnim vrstama testenine (leblebija, sočivo, pirinač)?

Poslednjih godina popularne su alternative od leblebije, sočiva ili pirinča. Ipak, potreban je oprez. Neka istraživanja su povezala ishranu bez žitarica, koja se oslanja na leću i leblebiju, sa povećanim rizikom od srčanih bolesti kod pasa, pa njihovu konzumaciju treba ograničiti.

Sa druge strane, pirinač je odličan izbor. Bela riža je lako svarljiva i super je za pse sa stomačnim problemima, dok je smeđa riža bogata vlaknima i vitaminima. Zato pokoji rezanac testenine od pirinča neće škoditi, a može podstaći izbirljive ljubimce da pojedu obrok.

Autor: D.S.