Mačke nisu hladne i nezainteresovane: Istina o ljubimcu koji ljubav pokazuje na potpuno drugačiji način!

Godinama se veruje da su mačke samostalne, distancirane i manje privržene od pasa. Međutim, nauka i iskustva miliona vlasnika pokazuju sasvim drugačiju sliku – mačke imaju svoj jezik ljubavi koji mnogi ljudi tek treba da nauče da prepoznaju.

Mačka koja vas ignoriše dok je dozivate, okrene vam leđa kada pokušate da je pomazite ili mirno nastavi da spava dok ulazite u prostoriju često dobija etiketu "nezainteresovane". Ipak, iza tog ponašanja najčešće se krije drugačiji način komunikacije. Za razliku od pasa, koji su kroz istoriju uzgajani da blisko sarađuju sa ljudima, mačke su zadržale veću dozu samostalnosti. Njihova privrženost nije glasna i očigledna – ona se vidi u malim gestovima poverenja.

Jedan od najpoznatijih znakova mačje naklonosti jeste sporo treptanje. Kada vas mačka gleda i polako zatvori oči, to nije znak pospanosti ili nezainteresovanosti, već svojevrsni "mačji osmeh". Stručnjaci za ponašanje životinja smatraju da je spor treptaj znak opuštenosti i poverenja, jer životinja koja se oseća ugroženo neće zatvarati oči pred nekim kome ne veruje. Mnogi vlasnici koriste isti pokret kako bi pokazali mački da su joj prijatelji – polako trepnu, a zatim sačekaju reakciju.

Još jedan oblik mačje ljubavi koji ljudi često pogrešno tumače jeste donošenje "poklona". Kada mačka donese igračku, predmet iz kuće ili čak svoj ulov, ona ne pokušava da vas iznervira, već pokazuje ponašanje povezano sa instinktom i brigom. U prirodi mačke uče svoje mladunce kako da love, a donošenje plena može biti način deljenja resursa i uključivanja druge jedinke u svoj svet. Za kućnu mačku, taj "poklon" može biti znak da vas smatra delom svoje zajednice.

Iako ponekad deluje kao da ne obraćaju pažnju, mačke veoma dobro poznaju glas svojih vlasnika. Istraživanja su pokazala da mačke mogu razlikovati glas osobe koja ih hrani i brine o njima, čak i kada ne reaguju onako očigledno kao psi. Umesto veselog trčanja ka vratima, njihova reakcija može biti suptilna – pomeranje ušiju, podizanje glave, treptaj, pomeranje repa ili kratko pogledavanje prema osobi koja ih doziva. Mačka možda ne dolazi svaki put kada je pozovete, ali to ne znači da vas nije čula.

Razlika između pseće i mačje ljubavi nije u količini emocija, već u načinu na koji se one pokazuju. Pas će često tražiti pažnju, dodir i potvrdu, dok mačka ljubav pokazuje kroz poverenje – spavanje pored vas, trljanje glavom o vaše noge, nežno gnječenje šapama, biranje vašeg krila za odmor ili jednostavno boravak u istoj prostoriji. Za mačku je bliskost odluka, a kada vam je pokloni, to je njen način da kaže: "Osećam se sigurno pored tebe."

Možda najveća zabluda o mačkama jeste da su manje emotivne zato što nisu uvek ekspresivne. Njihova ljubav je tiha, nenametljiva i puna malih znakova koje treba naučiti da čitamo. Ko jednom razume mačji jezik, shvatiće da iza tog mirnog pogleda i nezavisnog karaktera često stoji veoma duboka povezanost sa čovekom.

Autor: S.Paunović