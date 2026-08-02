Visoke temperature menjaju način hranjenja pasa: 'Pravilo 20 minuta' je izuzetno bitno, a o jednoj stvari morate da vodite računa

Visoke temperature utiču na ishranu pasa. Stručnjaci savetuju da hrana ne stoji duže od 20 minuta kako bi se izbegli zdravstveni problemi.

Sa porastom temperature, svakodnevna navika hranjenja kućnih ljubimaca može postati otežana, jer se neki psi ne osećaju dobro posle obroka, pa se vlasnicima savetuje da naprave promenu tokom vrelih letnjih dana. Većina vlasnika zna da psi mogu postati letargični tokom toplotnog talasa, a vrućina može da utiče i na njihov apetit, koji je u tim danima smanjen. Međutim, vlasnici moraju znati pravila koja se odnose na to koliko dugo hrana za ljubimca može stajati u činiji. Ako pas jede napolju, ostavljanje hrane na visokim temperaturama brzo će postati problem, čak i kad hrana dobro izgleda i miriše.

Stručnjaci upozoravaju vlasnike da budu posebno oprezni koliko dugo hrana za pse, posebno vlažna hrana, ostaje napolju. Vlažna hrana ne sme da ostaje napolju duže od 20 minuta kad je vreme toplo, a razlog je veoma jednostavan: toplota stvara savršene uslove za razmnožavanje bakterija i povećava rizik od kvarenja. Savet vlasnicima pasa je sledeći: ako pas ne pojede svu hranu iz činije, uklonite je posle oko 20 minuta i bacite ostatke, ne ostavljajte za kasnije. Činije redovno perite vrelom vodom kako biste sprečili nakupljanje bakterija. Iako suva hrana može duže trajati od vlažne hrane nakon serviranja, stručnjaci predlažu da je čuvate na hladnom i suvom mestu, piše Mirror.

Osim što treba voditi računa o hrani i čistoći činija, ne sme se zaboraviti da pas stalno mora imati svežu vodu za piće.

Ako pas jede hranu koja dugo stoji, mogu se pojaviti simptomi kao što su povraćanje, dijareja i druge stomačne tegobe. Štenci, stariji psi i kućni ljubimci sa zdravstvenim problemima skloni su većem riziku od trovanja pokvarenom hranom.

Uz ovakvu promenu navika ishrane, vlasnici treba da pomognu psima da se rashlade tako što će im ponuditi hlad, izbegavati šetnje tokom najtoplijeg dela dana i redovno menjati vodu. Na snazi ostaje i jedno od najvažnijih upozorenja: nikada ne ostavljajte pse u parkiranim automobilima, čak ni nakratko, jer temperature u zatvorenom prostoru neverovatno brzo porastu.

Kako toplo vreme i dalje traje, stručnjaci kažu da je pridržavanje „pravila od 20 minuta“ brz i jednostavan korak koji će pomoći psima da izbegnu zdravstvene probleme zbog kvarenja hrane.

Autor: D.B.