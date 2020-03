Gejts napušta upravni odbor Majkrosofta, OVO je razlog

Rekao je da se želi usredsrediti na globalno zdravlje i razvoj, obrazovanje i problem klimatskih promena, piše BBC.

S vodeće pozicije u Majkrosoftu on se povukao još 2008. godine.

On je rekao i da će će ta kompanija "uvek biti važan deo njegovog života" te da će i dalje biti angažovan u njenom vođstvu.

Bill Gates is stepping down from the boards of Microsoft and Berkshire Hathaway. Microsoft announced that its 64-year-old co-founder was leaving its board to "dedicate more time to his philanthropic priorities." https://t.co/74arkWi8Qc