Nova tehnologija za zaštitu od sajber kriminala

U cilju zaštite od sajber kriminala Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) uveo je tehnologiju koja korisnicima interneta omogućava bezbedan pristup sadržajima na mreži i sprečava zloupotrebu podataka, a mogla bi da spreči više od polovine svih sajber napada ukoliko bi bila masovno korišćena.

Reč je o DNSSEC tehnologiji (DNS Security Extension), kao bezbednom proširenju DNS-a, osnovnog internet servisa koji omogućava da korisnici interneta koriste lako pamtljive tekstualne adrese, a da se njihovi računari ipak povežu sa željenim servisima.

Ova tehnologija je za korisnike besplatna, a omogućava zaštitu naziva domena u okviru .rs i .srb domenskih prostora, kaže za Tanjug rukovodilac IKT službe RNIDS-a Žarko Kecić.

Objasnio je da je DNSSEC servis veoma bitan za poboljšanje bezbednosti DNS-a koji je napravljen sredinom osamdesetih kada se nije mnogo razmišljalo o tome da bi trebalo da bude i bezbedan i da bi sajber kriminalci mogli da iskoriste njegove slabosti.

"Poslednjih godina se mnogo radilo na podiznaju bezbednosti DNS-a zbog toga što su mnogi korisnici bili preusmereni na sajtove koje su kontrolisali kriminalci gde su bili ukradeni lični podaci ili podaci vezani za bankove račune, kreditne kartice", rekao je Kecić.

Zbog toga, kaže on, DNSSEC rešava veliki problem jer potvrđuje da je odgovor došao od pravog servera, ali i integritet samog podatka, odnosno da on nije menjan u toku prenosa od DNS-a do krajnjeg korisnika.

Na taj način se, istakao je Kecić, sprečavaju mnogi napadi u vezi s preusmeravanjem korisnika na sajtove sajber kriminalaca.

DNSSEC je u našoj zemlji u upotrebi od početka ove godine, a što se .rs i .srb domena tiče, do sada postoji nešto više od 70 korisnika, što je, prema rečima Kecića, jako malo.

"Ovaj servis smo implementirali jer želimo da povećamo bezbednost korisnika i uopšte interneta u Srbiji. Očekujemo da će sve veći broj korisnika shvatiti važnost ovog servisa i da će ih biti mnogo više u budućnosti jer ukoliko bi servis bio masovno korišćen, sprečio bi više od polovine svih sajber napada na internetu budući da je više od polovine tih napada izvedeno nekom vrstom manipulacije DNS-a", rekao je Kecić.

Dodao je da DNSSEC onemogućava takve vrste napada, odnosno sprečava da neko presretne poruku ili korisniku pošalje lažnu IP adresu da bi ga preusmerio ka nekom lažnom sajtu ili servisu, koji kontrolišu kriminalci.

Takođe, omogućava i veću bezbednost mejl servera.

Ipak, naveo je da korisnici ne vide direktno korist od implementacije DNŠEC-a, jer ukoliko u svakodnevnom korišćenju nema sajber napada, ni ne znaju da su zaštićeni, ali da je reč o preventivoj meri koja podiže generalno bezbednost svih korisnika na internetu.