PREMINUO LI KUN-HI: Prvi čovek kompanije Samsung

Li je zaslžan za transformaciju malog preduzeća koje je osnovao njegov otac u današnji Samsung, globalnog ekonomskog diva koji posluje u oblastima od proizvodnje elektronike, preko osiguranja, do transporta.

Li je bio najbogatiji Južnokorejanac sa procenjenim bogatstvom od oko 21 milijarde dolara, navodi časopis Forbs, prenosi BBC.

Tačan uzrok smrti se ne navodi, a kompanija je saopštila da je Li preminuo okružen članovima svoje porodice.

