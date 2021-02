Tviter dostigao 192 miliona korisnika dnevno krajem 2020. za vreme američkih izbora

Tviter je imao 192 miliona korisnika dnevno u četvrtom kvartalu 2020, što je skok od 26 odsto na godišnjem nivou.

U tom periodu su bili američki predsednički izbori koji su animirali američku i stranu javnost.

To je bilo pre no što je ta društvena mreža isključila bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa u januaru zbog ponovljenih poziva na nasilje, i pre no što je isključila mnogobrojne ekstremističke naloge koji su podržavali bivšeg predsednika SAD.

Tviter je prijavio solidne rezultate za tri poslednja meseca 2020. a generalni direktor Džek Dorsi je nazvao čitavu 2020. "izvanrednom godinom" za tu platformu. ;

Kompanija je imala dobit od 222,1 milion dolara u periodu od oktobra do decembra, što je 87 odsto više ; nego godinu dana ranije. ;Prihodi su porasli za 28 odsto, na 1,29 miijardi dolara, dok su godinu dana ranije bili jedna milijarda dolara.

Kompanija je navela da očekuje da će prihodi ove, 2021, rasti brže od rashoda što znači da očekuje da će ostvariti dobit, ali nije dala konkretnije podatke.