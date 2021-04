Android 12 bi mogao automatski da briše memoriju koju nekorišćene aplikacije ostavljaju za sobom

Funkcija hibernacije funkcioniše na sličan način kao i aplikacije kojima se oduzimaju dozvole nakon dužih perioda nekorišćenja, ali je mnogo direktnija. XDA je uspeo da pokrene rad na poslednjoj procureloj verziji Android 12, pokazujući da će biti dodat novi odeljak "Nekorišćene aplikacije (eng. Unused apps)" u meniju za podešavanje informacija o aplikaciji, zamenjujući "uklanjanje dozvola ako se aplikacija ne koristi (eng. remove permissions if app isn't used)" trenutno dostupan u odeljku sa dozvolama za aplikaciju.

Čini se, prema dostupnim informacijama, da će biti potrebno tri meseca (ili manje od toga) da bi Android označio aplikaciju kao nekorišćenu; tada softver ima mogućnost da ih automatski postavi u ovo stanje.

Android 12 will automatically hibernate unused apps to free up space https://t.co/hL250y8ViF