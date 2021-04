Spisak najgorih lozinki: Da li koristite neku od njih?

Da biste koristili većinu usluga na internetu, neophodno je da otvorite svoj nalog. Naravno, to znači da morate i da smislite lozinku koja je dovoljno jaka da potencijalni napadači ne mogu da je "provale". Ukoliko se vaša lozinka nalazi na nekom od spiskova koji slede, savetujemo da je promenite.

Kako prenosi portal Make Use Of, ljudi obično za lozinku koriste neke od reči koji pripadaju sledećim grupama - ako je to slučaj i kod vas, trebalo bi da razmislite o promeni.

* Imena

* Datumi i rođendani

* Životinje

* Hrana

* Mesta

* Automobili

Veliki broj korisnika kao lozinke koristi imena svoje dece, omiljenu hranu i slično. Ovo nije nimalo dobra ideja, jer hakeri mogu da budu upravo ljudi koji vas poznaju, pa samim tim znaju i te osnovne stvari o vama. Čak i ako niste poznanici, sve se to lako sazna putem interneta.

Druga grupa, jednako ranjiva, koristi ustaljene kombinacije brojeva i slova:

* 123456789

* 123456

* 0987654321

* 654321

* 111111

* 1q2w3e4r

* 112233

* 123123

* 123321

* abc123

* 1qaz2wsx

* zxcvbnm

* asdfghjkl

Kako bi sprečili ovako lako "probojne" lozinke, veliki broj servisa odlučio je da automatski blokira one koje sadrže veliki broj uzastopnih brojeva ili slova. Evo još nekih koje su veoma česte, pa samim tim i ne štite vas kako bi trebalo.

* iloveyou

* Password1

* Qwerty123

* qwertyuiop

* sunshine1

* superman123

* lol123

Ukoliko se vaša lozinka nalazi na nekom od ovih spiskova, sasvim sigurno bi trebalo da je promenite.