Zašto nekim vozačima kazne ne mogu ništa?

Agencija za bezbednost predlaže strože kazne, pa i trajno oduzimanje dozvola.

Skoro svakog dana stižu vesti o vozačima koje policija kažnjava zbog najneverovatnijih prekršaja. Saobraćajci kažu da skoro više ništa ne može da ih iznenadi.

Od prebrze vožnje, vožnje pod dejstvom narkotika ili alkohola, bez vozačke dozvole, do vožnje suprotnom trakom.

Da li su kazne za bahate vozače u Srbiji blage? Agencija za bezbednost predlaže strože kazne, pa i trajno oduzimanje dozvola, piše RTS.

Pijan vozio 200 na sat u Kneza Miloša

Snimak vožnje Ulicom kneza Miloša, na kome se vidi da skala brzinomera pokazuje 217 kilometara na sat, nije iznenadio jedino Saobraćajnu policiju. Kažu, takvi vozači su nažalost, deo svakodnevice Beograda, a najčešće je u pitanju vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

"Zakonodavac je predvideo članom 329, to je nasilnička vožnja i to je postupanje vozača u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja odnosno kada nema obzira prema bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Po zakonu o bezbednosti saobraćaja, predviđena je kazna za takav prekršaj, a to je od 30 do 60 dana zatvora, 120–140.000 dinara, devet meseci zabrane upravljanja vozilom i 15 kaznenih poena", navodi Goran Radenković, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

U poslednje vreme je broj ovakvih prekršaja povećan, i ne samo to. Najnoviji trend među mlađim vozačima jeste da bahatu vožnju snimaju i objavljuju snimke na društvenim mrežama.

"Zanimljivo je da jedan broj mlađe populacije čini prekršaje, to snima i to deli na društvene mreže. Tu nebezbednu vožnju i postupanje promoviše na društvenim mrežama. Uprava saobraćajne policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova preduzima mere i takve počinioce kažnjava i po skraćenom postupku dovodi kod sudije za prekršaje", kaže Radenković.

Vozači koji su otporni na sve kaznene mere

Ima vozača kojima je, zbog bahate, nasilničke vožnje i sličnih prekršaja dva pa i više puta oduzimana vozačka dozvola. Zato je Agencija za bezbednost saobraćaja predložila da se uvede novi način kažnjavanja za one koji više puta naprave isti prekršaj.

"Do sada u Srbiji nije prepoznato da se vozačka dozvola oduzima trajno zbog nesavesnog upravljanja. Posle devet godina iskustva sa ovim vozačima primećujemo da postoji jedna grupa vozača koja je otporna na sve kaznene mere, bilo da su to finansijske kazne, bilo da je to zabrana upravljanja, oduzimanje vozačke dozvole zbog više kaznenih poena od 18 ili devet u slučaju probne dozvole", navodi Nina Dragutinović Jovanović, načelnik odeljenja plana i stručno operativnih poslova.

U drugim zemljama postoje različiti načini kažnjavanja. Možda je jedan od najefikasnijih da takvim vozačima osiguravajuća društva odbiju da osiguraju vozilo.

