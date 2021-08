Veliki apdejt stiže za igru Valhelm koju je napravilo petoro ljudi, a igra je osam miliona

Igra donosi novi sistem ishrane i hrane, nove recepte, izmene u blokiranju, gradivni materijal i drugačiji način prikaza sakupljenog plena. Studio Iron Gate otkrio je da će ovaj apdejt za Valheim izaći 16. septembra. Najava je došla zajedno sa lepo animiranim trejlerom koji otkriva nadolazeći sadržaj, piše play.co.rs.

Dolazak DLC-a 16. septembra će mnogima vratiti interesovanje u igru, a verovatno će privući i nove u ovaj Early Access naslov.

We’re excited to announce that #Valheim Hearth & Home will be available on September 16th! 🗓️

After a long and harsh adventure, every viking needs a warm and welcoming home to return to. What will yours look like? 🔥https://t.co/JM3gmWmJve