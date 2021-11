Koliko su Android telefoni opasni? Prate vam svaki korak

Kada se otvori aplikacija na sajtu, dozvole za pregled lokacije ili GPS-a su neke od opcija koje korisnici uglavnom ne omogućavaju.

Međutim, šta se dešava ukoliko aplikaciji ili sajtu uopšte nije potrebna nova dozvola kako bi isporučio informacije o lokaciji korisnika? Upravo ovo se potencijalno dešava na Android uređajima.

Stručnjaci za sigurnost su ukazali na to da su dozvole za senzore pokreta podrazumevano omogućene u nekim internet pregledačima na Androidu, što dovodi do zabrinjavajućeg prikupljanja podataka.

Istraživači kompanije Mysk su krajem prošlog meseca objavili tvit, u kojem Android korisnicima objašnjavaju da Chrome podrazumevano deli podatke senzora za pokrete sa sajtovima koje korisnik poseti. Pored toga, izgleda da isti set instrukcija ima i Microsoft Edge za Android.

Dear #Android users,

Chrome shares your motion sensor with all the websites you visit by default.

This video shows how you can disable it. Please do it now.

You can learn more about this here:https://t.co/zMbPpuX3VH#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/riWNQUfxKB