Najgore šifre u 2021. godini: Ljudi i dalje pišu lozinku sa "123456"

Ovu godinu obeležili su ozbiljni hakerski napadi i upadi u sisteme velikih kompanija i javnih preduzeća. Tome su u velikoj meri doprineli i sami korisnici (zaposleni) u kompanijama, koji su koristili neke od najpopularnijih šifri za logovanje na sisteme.

Kompanija NordPass, svake godine objavljuje „Awful Password List“, listu u kojoj su nabrojane najpopularnije (a samim tim i najgore šifre) koje su „razbijene“ i upotrebljavane za hakerske napade, prenosi PC Press. Na prvom mestu, kao „najpopularnija“ šifra je svevremenski klasik, „123456“. Za njom sledi nešto „komplikovanija šifra“, „123456789“, a na trećem je skraćena varijanta „12345“. Hakerima koji koriste brute-force tehnike, za razbijanje ovakvih šifri potrebno je tek nekoliko sekundi.

Na listi najpopularnijih (najglupljih) šifri nalaze se i očekivane šifre, kao što su „querty“, „abc123“ i slične, ali je su iznenađujuće visoka mesta zauzele i šifre koje su malo manje očekivane, ali su isto toliko loše kao i pomenute – „iloveyou“, „baseball“ i „dragon“.

Prvih 20 mesta na listi su zauzele sledeće šifre:

- 123456

- 123456789

- 12345

- qwerty

- password

- 12345678

- 111111

- 123123

- 1234567890

- 1234567

- qwerty123

- 000000

- 1q2w3e

- aa12345678

- abc123

- password1

- 1234

- qwertyuiop

- 123321

- password123

Prema NordPass-u, sve ove šifre mogu da se razbiju za manje od minuta (a prvih nekoliko i za manje od sekunde). Iz kompanije su naveli da je uočljiv trend da su šifre sve slabije i da korisnici ne obraćaju previše pažnje na njih – bitnije im je da ih lakše zapamte, nego da one budu zaista sigurne. To samo stvara dodatnu glavobolju IT sektoru, koji mora da posveti mnogo više pažnje edukaciji korisnika – koji sve više vremena provode online i čiji digitalni identiteti postaju sve važniji a sve lošije zaštićeni.

