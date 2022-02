NOVA VELIKA PROMENA NA INSTAGRAMU: Evo šta su sada izmenili!

Dosad je, naime, jedini način reakcije na nečiju Instagram priču bio da toj osobi pošaljete privatnu poruku, bilo da je reč o emotikonu ili tekstualnoj poruci.

Međutim, sada će se to promeniti novom opcijom u obliku privatnog lajkovanja.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw