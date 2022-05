PR-DC NA MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE U BEOGRADU: Najveću pažnju domaće publike privukao LETEĆI AUTOMOBIL! (FOTO)

U Beogradu se održava 64. Međunarodni sajam tehnike pod sloganom "Inovacije pre vašim očima". Svoje mesto na Sajmu našao je i Pinkov istraživačko-razvojni centar (PR-DC) koji je predstavio svoje letelice i druge izume.

Najviše pažnje privukao je leteći automobil, a sve to svrstalo je PR-DC u tom 10 svetskih kompanija koje se bave proizvodnjom dronova.

Do sada neviđene inovacije pre očima beogradske publike. Serija dronova IKA, karting sa mlaznicama, leteći automobil, ali i simulator leta. Sve to iz Pinkovog istraživačko-razvojnog centra predstavljeno je na sajmu tehnike.

- Posle Dubaija i posle nekoliko sajmova, a pre Londona, Pariza i Bugarske bio je red da beogradskoj i srpskoj publici prikažemo to o čemu smo govorili. Konačno na jednom mestu više od 60 posto programa PR-DC od IKA mini, preko IKA 1, IKA 20, IKA 50, to sve dronovi koji mogu da ponesu velike mase. To je velika stvar jer smo dosta vremena uložili u to da napravimo dobre algoritme u optimizaciji njihove potrošnje energije, zapravo baterija. Tu smo došli do maksimuma između toga koliko letelica može ostati u vazduhu i koliko tereta može poneti - naveo je Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group,

Kao takvi smo se učitali na svetsku mapu najznačajnijih proizvođača bespilotnih letelica i to samo za dve godine. I na to sam veoma ponosan, a sve je počelo od letećeg automobila. To je letelica koja ima najveću nosivost, ona može poneti 100 kilograma i ideja je bila da pokažemo koliko daleko možemo doći. Letelica kad nosi živu posadu, može nositi bilo koji teret u bilo kojoj kategoriji. Leteći automobil je ovog trenutka sposoban da leti bilo gde u bilo kojim uslovima, ali imam problem sa regulativom srpskih vazduhopolovnih vlasti jer ta vrsta letova još nije definisana

- Sada smo u top 10 kompanija na svetskom nivou, a planiramo da za godinu i po, najviše dve da budemo u top tri. Deo programa koji se odnosi na raketni program i program sa mlaznim motorima nismo ovde smeli da prikažemo jer smo pod posebnim ugovorima, ali jako se brzo razvijamo - dodao je Mitrović.

Velika prilika za mlade inžinjere iz Srbije.

- Sve ove proizvode je bilo teško napraviti, ali to jedno veliko zadovoljstvo i velika prilika za mlade inžinjere iz Srbije da rade na ovakvim sistemima i budu konkurentni sa apsolutno svima u svetu - navodi Miloš Petrašinović iz PR-DC.

Bez trunke nesigurnosti idemo u London da pokažemo da smo bolji od njih, da pokažemo svetu da su ovo letelice koje treba da kupe