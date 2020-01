SPREMITE SE! Bez vode sutra OVI DELOVI PALILULE!

Potrošači opštine Palilula ostaće bez vode sutra od 8 do 16 sati u ulicama Ranka Miljića, Zanatskoj, Vizeljskoj i okolnim ulicama, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Istog dana, od 8 do 18 sati vode neće biti ni u ulicama Cvijićevoj (od Starine Novaka do Jaše Prodanovića), Draže Pavlovića (od Đušine do Cvijićeve), Velbuškoj i Stanoja Glavaša.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.Iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs.