Brnabić objasnila kako je došlo do izmene odluke o GSP i APELOVALA NA LIČNU ODGOVORNOST!

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je, promena odluke po kojoj sada svi građani mogu da koriste javni gradski prevoz, a ne samo zaposleni kao što je prvobitno rečeno, odluka usledila nakon dva apela.

- Predsednik Vučić me je jutros zamolio da ako možemo i sa lokalnim samoupravama i Kriznim štabom razmotrimo da ne postoje faze po kojima građani mogu da koriste gradski prevoz. Nešto kasnije tokom dana sam dobila dopis poverenice za zaštitu ravnopravnosti da ovo razmotrimo, jer je kancelarija poverenika dobila žalbe građana da moraju da koriste gradski prevoz ako, recimo, nisu zaposleni, a moraju da odu na razgovor za posao- rekla je Brnabić i dodala:

- Ja sam na tom Kriznom štabu izrazila donekle rezervu oko toga kako mi to možemo da primenimo, tako da ćemo mi to preinačiti u preporuku i ostaviti ljudima na ličnu odgovornost da oni koji ne moraju i dalje ne koriste gradski prevoz, a ako vide da je gužva da sačekaju drugi autobus. To je još jedna stvar gde će nam biti potrebno kontinuirano razumevanje i komunikacija sa građanima.