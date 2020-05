Vesić: Bez zaraženih u Sigurnoj kući, na vreme su preduzete sve mere

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas korisnice Sigurne kuće i uručio im zaštitnu opremu – maske, rukavice, dezinfekciona sredstva i dezobarijere, kao i pakete hrane.

Vesić je tom prilikom istakao da je vanredno stanje ukinuto, ali da su epidemiološke mere i dalje na snazi.

– Upravo zato Grad Beograd ne brine samo o svojim institucijama već i o institucijama koje su u našem sistemu, iako nismo formalni osnivači, a jedna od njih je Sigurna kuća. U toku vanrednog stanja gradski Sekretarijat za socijalnu zaštitu brinuo je o Sigurnoj kući isto kao i o svakoj drugoj našoj instituciji, te sada nastavljamo da brinemo o njima. Dobili su maske i sva sredstva za dezinfekciju, a posebno želim da istaknem da je velika stvar za 35 dece, i isto toliko žena koje ovde borave, da niko od njih nije bio zaražen virusom korona – istakao je Vesić.

On je dodao da to samo govori da su na vreme, kao i sve druge institucije, kako beogradske tako i one kojima je Grad pomagao, sproveli mere koje su bile važne za zaštitu i korisnika i zaposlenih.

– Kada se tako radi onda nema problema, a slično je i u prihvatilištima za decu i za stara lica, i na to sam veoma ponosan. Zahvalan sam Sekretarijatu za socijalnu zaštitu koji je uradio herojsko delo i uspeo da zaštiti apsolutno sve naše institucije zatvorenog tipa, kako se u njima ne bi pojavio virus. Zahvaljujući njihovom radu i tome što je Beograd bio odgovoran, a pomagali smo i druge institucije koje nisu naše, kao što su privatni domovi za stare, pomoć je stigla svakome kome je bila potrebna, a to je politika Grada. Na taj način smo obezbedili da iz ove krize izađemo sa što manje žrtava – istakao je Vesić i dodao da sa Sigurnom kućom Grad ima puno planova, dobiće novi vrtić, pomoć će biti nastavljena, a animiraće se i društveno odgovorne kompanije da pomažu.

Zamenik gradonačelnika je naglasio da je postojanje, opstanak i dobro funkcionisanje Sigurne kuće obaveza svih nas i ono što je neophodno našem društvu.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je zahvalila osnivaču Sigurne kuće Vesni Stanojević i svim zaposlenima što su u vreme trajanja vanrednog stanja, i nakon njega, uspeli da očuvaju zdravlje korisnica.

– Nijedna od korisnica Sigurne kuće, kao i zaposlenih u istoj, nisu bili zaraženi virusom korona. Na vreme su sproveli sve mere i to je veliki podvig koji su uspeli da postignu kako bi zaštitili sve. Grad Beograd je za svaku sigurnu kuću obezbedio zaštitnu opremu, beskontaktne toplomere i dezobarijere. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju vršio je dezinfekciju, a obezbeđena su i dezinfekciona sredstva – rekla je Stanisavljevićeva i dodala da su ova sredstva obezbeđena i za sve druge ustanove socijalne zaštite koje su u sistemu Grada Beograda.

Zahvalila je i zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću na svakodnevnoj koordinaciji i obezbeđivanju svih sredstava.

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević zahvalila je Gradu Beogradu, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu i Opštini Rakovica za pruženu podršku i pomoć tokom vanrednog stanja.

– Imamo situaciju da se žene sada vraćaju na poslove na kojima su radile i pre vanrednog stanja, što nam donosi veći rizik. Potrebno je da vodimo više računa nego ranije, dok smo svi bili u zatvorenom prostoru. Apelujem da izlaze samo oni koji moraju, te da se koriste dezinfekciona sredstva, maske i rukavice koje su nam omogućili Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu – rekla je Vesna Stanojević.

Obilasku je prisustvovao i predsednik opštine Rakovica Vladan Kocić.