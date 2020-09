Marko Stojčić: Veliki projekti u Beogradu privode se kraju

Plato Raše Popova, na prostoru između Gradske uprave i stambene zgrade u Ulici 27. marta, u završnoj je fazi, tako da će za oko tri sedmice biti završen, rekao je glavni urbanista Marko Stojčić.

- Skulptura ovog književnika čeka da bude postavljena. Arhitektonsko, dizajnersko rešenje platoa je drugačije nego što smo navikli. Postavili smo mnogo travnatih površina na betonsku ploču, jer je ispod garaža Gradske uprave, a imamo i mnogo stabala u žardinjerama. Ceo taj betonski zastor biće obojen u piksele koji treba da formiraju sliku. Biće postavljene i pametne klupe, kao i nova savremena rasveta. Već vidimo da se stanari raduju kao i mi koji smo se time bavili - pojasnio je Stojčić.

Govoreći o radovima u Dušanovoj ulici, Stojčić je istakao da je na tom gradilištu bilo nekoliko propusta u projektu, kao i mnogo neusaglašenosti podzemnih instalacija sa katastrom podzemnih instalacija, zvaničnim dokumentom na osnovu koga je izrađen projekat.

- Nije krivica ni Grada Beograda niti Sekretarijata za investicije, koji to sprovodi. Kako se otkopavala koja faza, tako su se pojavljivali novi problemi koji su uzrokovali neke druge stvari. Metar po metar smo otkrivali nešto što nismo znali da tu postoji. Konačno smo uspeli celu stvar da savladamo. Imamo još oko dva meseca da to privedemo kraju, možda i koji dan više kako bi i trotoari bili završeni. Prvi autobus tuda neće moći da prođe pre prve polovine novembra, a nakon nekoliko dana konačno će proći i tramvaj celom trasom, kao i nekada, sa novim šinama i novom infrastrukturom, tako da ćemo tada imati završen ceo potez od Tadeuša Košćuška do Ruzveltove ulice - istakao je Stojčić.

On je zahvalio građanima koji tu žive na razumevanju, koji vide da nije u pitanju nečinjenje, već da se radi o realnim problemima. Govoreći o radovima na postavljanju spomenika Stefanu Nemanji, Stojčić je istakao da su bili odloženi zato što konvoj sa delovima spomenika nije mogao da krene iz Rusije, kada je bilo predviđeno, zbog epidemije virusa korona.

- Ruska ekipa je ovde već više nedelja. Njihova prva procena je bila da će to trajati 60 dana od početka radova, ali s obzorom na veličinu skulpture, ipak su procenili da je potrebno 90 dana, što znači da imamo još oko dva meseca da kompletiramo i skulpturu Stefana Nemanje - rekao je Stojčić.

Kada je reč o radovima na Savskom trgu, on je pojasnio da je infrastruktura ispod trga potpuno promenjena, odnosno da je izgrađena nova.

- Reč je o najvećoj crpnoj stranici u Srbiji, jednom ozbiljnom i savremenom infrastrukturnom objektu prilagođenom budućim linijama metroa koje će tuda prolaziti. Naime, iza stanične zgrade biće metro stanice za prvu i drugu liniju i tada neće biti ponovnog raskopavanja. I zgrada Pošte će biti rekonstruisana, a definitivna je odluka da će objekat biti vraćen u prvobitno stanje - pojasnio je Stojčić.

Glavni arhitekta je istakao da je Savski kej skoro potpuno završen i da su ostale još neke sitnice da se dovrše. Takođe je najavio i da će u narednih nedelju do dve sve biti kompletirano. Kada je reč o Palmotićevoj i Strahinjića bana, Stojčić je precizirao da ove ulice neće biti pretvorene u pešačke zone.

– To je nemoguće jer je tamo veliki broj stambenih objekata, ali ćemo zato smanjiti širinu kolovoza. Sada imamo dve saobraćajne trake koje se koriste za jednosmerni saobraćaj. Dvostrano parkiranje biće moguće uglavnom u celoj dužini, ali ćemo i drastično proširiti trotoare, tako da će pešaci konačno moći nesmetano da se kreću tom ulicom. Pokušaćemo u Ulici Strahinjića bana da provučemo biciklističku stazu kako bismo povezali Kalemegdan i Skadarliju – precizirao je Marko Stojčić.