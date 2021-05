Realizuju se projekti koji ulepšavaju Beograd (VIDEO)

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić predstavio je danas neke od realizovanih projekata u Beogradu i podsetio sugrađane na samo jedan deo onoga što je urađeno u prestonici.

– Pripremili smo klip koji pokazuje možda samo jednu trećinu od onoga što je urađeno, jer želimo da podsetimo građane na sve to. To su pasarela na Kalemegdanu, Savski trg, skver na uglu ulica Milovana Milovanovića i Balkanske, Balkanska ulica, Trg republike, Ulica kralja Petra, Obilićev venac, garaža na Obilićevom vencu i drugi projekti – rekao je Stojčić

Govoreći o projektu „Linijski park”, podsetio je da je reč o prostoru koji u kontinuitetu ima 4,6 kilometara pešačke zone koja nije presečena automobilima niti javnim gradskim prevozom.

– Danas u Beogradu imamo 650.000 automobila, što je jedna od najvećih brojki u Evropi. Zato radimo puno projekata kako bismo omogućili da se građani prevezu brže od jednog mesta do drugog. Među tim projektima su unutrašnji magistralni poluprsten, spoljna magistralna tangenta, Savski most, most preko Ade Huje, a jedna od ideja je i da Savu premostimo negde na kraju Novog Beograda. Unutrašnji magistralni poluprsten će nam dati potpuno novo saobraćajno rešenje za Autokomandu i još jedan znatno veći prelaz na Dušanovcu, što će bar 40 odsto relaksirati ovaj saobraćajni pravac – rekao je Stojčić.

On je rekao da se danas oko 50 odsto putnika još uvek prevozi javnim prevozom i dodao da je prema Planu održive mobilnosti, koji je usvojen prošle godine, pešačenje primarni vid kretanja, biciklizam drugi, gradski prevoz treći, a tek na četvrtom mestu su putnički automobili.

Kada je reč o proširenju Ulice kneza Miloša, napomenuo je da će ova ulica imati šest traka, a ukoliko bi se gradila i podzemna garaža celim tokom ulice, onda bi to iziskivalo da se ovaj pravac zatvori na duže vreme.

– Konačna odluka u vezi sa gradnjom podzemne garaže nije doneta i moramo odgovorno da pristupamo svemu tome, jer gledamo da to bude što bezbolnije i opravdano u svakom smislu – rekao je Stojčić.