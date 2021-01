Vesić: U kontroli zetečeno oko 0,3 odsto objekata u prekršaju

Tokom novogodišnje noći u Beogradu je obavljeno 1.496 inspekcijskih pregleda poštovanja mera za sprečavanje širenja korona virusa od čega je oko 0,3 odsto objekata bilo u prekršaju, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je za Tanjug rekao da je zatvoren jedan splav hotel koji je zatečen noćas oko tri sata kako radi, kao i jedan objekat na Pančevačkom putu u kome su zatečena 43 lica.

-Pored toga, napisana je kazna jednom ugostiteljskom objektu u Stranjića bana koji je prekoračio radno vreme. Dve kladionice su takođe dobile kazne zbog prekoračenja radnog vremena - naveo je Vesić.

On je zahvalio svim Beograđankama i Beograđanima, kao i vlasnicima ugostiteljskih i drugih objekata što su tokom novogodišnje noći poštovali mere, i ocenio da se pokazalo da mogu da budu discioplinovani i u novogodišnjoj noći.Naveo je da je prethodne noći ukupno na terenu bilo 59 ljudi iz Komunalne milicije i nadležnih inspekcija.

To što je, kaže Vesić, od ukupnog broja inspekcijskih pregleda oko 0,3 odsto objekata bilo u prekršaju je veoma dobar rezultat koji pokazuje da su se i ugostitelji veoma odgovorno poneli prema odlukama Vlade, na šta im je zahvalio.

-Nije bilo lako dočekati Novu godinu na način na koji nismo to naučili, pogotovo ne u Beogradu. U mnogim drugim gradovima Evrope je bio policijski čas, a u Beogradu se bar slobodno živelo i radili su ugostiteljski objekti do 18 sati, a maloprodajni objekti do 20 sati - rekao je Vesić.

Porucio je da smo svi zajedno pokazali kako možemo da poštujemo mere i naglasio da smo odgovornim ponašajem doprineli tome da ne bude poevćan broj zaraženih korona virusom.Naveo je da će u Beogradu danas ugostiteljski objekti raditi do 18 sati, a maloprodajni do 20 sati.

-Neće raditi niko ni u Parizu, Londonu, Berlinu ni u Beču i mnogim drugim velikim gradovima Evrope. Pokazali smo da možemo da nađemo meru između toga da radi ekonomija i da se čuva javno zdravlje - kaže Vesić uz čestike svima za Novu godinu.