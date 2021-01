Izmene u javnom prevozu zbog otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji: U ovom periodu neće ići tramvaji

Ukidaju se tramvajske linije 7, 9 i 12, a pojačavaju 6 i 11L.

Za vreme svečanog otvaranja spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu, sutra od 17 do 24 časa i prekosutra od 17 do 22 sata doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Na potezu Omladinski stadion - Banjica uspostavlja se tramvajska linija 9L, dok će tramvajske linije 6 i 14, kao i linije 11L i 13 raditi na svojim trasama bez izmena.

Autobuske linije 3A, 51, 511, 601, u oba smera, ići će trasom: Savska - Nikolaja Kravcova - Bulevar Vudroa Vilsona - terminus "Beograd na vodi".

Vozila na liniji 36 ići će u oba smera trasom: Nemanjina - Kneza Miloša - Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom;

Na linijama 52, 53, 56 i 56L vozila će se kretati trasom: Savska - Nikolaja Kravcova - Bulevar Vudroa Vilsona - Zemunski put - Karađorđeva - Crnogorska - Jug Bogdanova -Zeleni venac.

Vozila sa linija 78 i 83 ići će trasom u oba smera: Trg Slavija - Nemanjina - Kneza Miloša - Trg Nikole Pašića - Dečanska - Terazijski tunel - Brankova - Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom.