Vesić: Učenici od prvog do četvrtog razreda dobiće besplatne tablete i digitalne udžbenike

Svi učenici od prvog do četvrtog razreda u Beogradu dobiće besplatno tablete i digitalne udžbenike, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Gostujući na TV Prva podsetio je da danas u osnovnu školu od prvog do četvrtog razreda u Beogradu ide 66.573 osnovca i oko hiljadu dece koja idu u specijalne škole i to su, kako je rekao, deca koja će dobiti besplatno tablete i digitalne udžbenike.

– Naša zemlja je znatno napredovala u digitalizaciji. Svedoci smo toga kako se razvija eUprava, tako da polako idemo ka ukidanju šaltera. Došlo je vreme da izvršimo i digitalizaciju u školi. Zato je Grad Beograd odvojio sredstva kako bi sva deca od prvog do četvrtog razreda 1. septembra prvo dobila besplatni tablet za koji će se zaduživati škole, a roditelji će potpisivati revers i uzimati tablete za svoju decu. Potom ćemo raspisati tender za kupovinu digitalnih udžbenika, tako da će svako dete dobiti kod i na svom tabletu imaće isti udžbenik koji ima u školi. Neće morati da nosi udžbenike kući. Grad Beograd će za svako dete obezbediti digitalni udžbenik – istakao je Vesić.

Izdavači će nakon toga imati još godinu dana da, ukoliko to žele, digitalizuju i radne sveske, dodao je Vesić.

Osim toga, porodicama koje su slabijeg materijalnog stanja i nemaju internet, zahvaljujući dogovoru sa „Telekomom” biće obezbeđeno pet hiljada rutera za besplatan vaj-faj, istakao je Vesić, precizirajući da će to biti realizovano posredstvom škola i centara za socijalni rad. Internet će biti obezbeđen i u područnim školama, tako da će svako odeljenje bez obzira na to koliko ima đaka imati internet da bi deca mogla da koriste tablete.

– Ovo je velika stvar za Beograd. Osim u Estoniji, u Evropi nemate zemlju u kojoj deca od 1. do 4. razreda imaju tablete i digitalne udžbenike. To pokazuje koliko napredujemo kao zemlja i srećan sam što je Grad došao u situaciju da ima novca za to – naveo je Vesić, precizirajući da će u ovaj projekat biti uloženo skoro četiri miliona evra.

Navedeni iznos nije trošak već ulaganje u budućnost, ocenio je zamenik gradonačelnika. O starijim razredima razgovaraće se narednih godina, dodao je Vesić, a za sada se projekat odnosi na niže razrede osnovne škole.Vesić je na kraju naveo da će škole birati udžbenike, ali da se Grad neće mešati u njihov izbor. Grad će sa izdavačima pregovarati o ceni udžbenika jer bi trebalo da bude znatno niža, s obzirom na to da neće postojati troškovi štampe i distribucije.