Vesić: Izlazak Arene iz kovida je korak ka normalnom životu

Poslednji pacijenti koji su se od kovida lečili u privremenoj bolnici u beogradskoj Areni, otpušteni su u petak a iznošenje opreme i dezinfekcija počinju danas, što znači da će za sedam dana Štark Arena biti spremna za organizovanje koncerata i sportskih događaja, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je za Tanjug podsetio da je tokom 2020. i 2021. godine Arena dva puta bila kovid bolnica, da je za to vreme 5.430 pacijenata bilo tu na lečenju, od kojih je nažalost četvoro preminulo.

"U petak su pacijenti koji se još nisu oporavili prebačeni u bolnicu u Batajnici. Arena je za vreme svog rada u kovid sistemu spasila mnoge živote naših sugrađana i ovo zatvaranje je korak ka povratku u normalan život od pre korone", rekao je Vesić.

Na pitanje kada se očekuje ublažavanje mera i produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, Vesić navodi da nema razloga da se ne dozvoli rad do ponoći, jer, prema njegovim rečima, trenutna situacija to dozvoljava.

"Beograd će tražiti da se produži radno vreme do ponoći i mislim da sada postoji raspoloženje u kriznom štabu i da neće biti problema oko toga. Posle 21. juna očekujemo da se radi i duže i da se otvore i klubovi tako da očekujem da će takva odluka brzo biti doneta", poručio je Vesić.

Ističe da bi bez vakcinacije bilo nemoguće razmišljati o povratku u normalu, i dodao da je ponosan na Beograđane koji su se, prema njegovim rečima, pokazali kao najodgovorniji u Srbiji.

"Treba da se vakciniše još 22.279 Beograđana da bismo imali 50 odsto, do sada je vakcinisano preko 673.000, odnosno 48,4 odsto, a revakcinisano negde oko 557.000. Kada je reč o populaciji od 65 do 74 godine, njih 77,9 odsto je imunizovano do sada", kazao je Vesić.

Dodaje da je u pet beogradskih opština već vakcinisano preko 50 odsto građana ali da to nije dovoljno, te apeluje na sve građane, posebno na mlade, da se vakcinišu u što većem broju u narednih sedam dana kako bi dobili pomoć države od 3.000 dinara za sve građane koji se do kraja maja vakcinišu bar jednom dozom.

"Vakcina ne znači samo da ćete zaštiti sebe i druge, već i da ćete normalnije putovati, bez pcr testa i karantina, za mlade je važno i to da mogu bez problema da uživaju u festivalima, izlascima, da normalnije žive kada se vakcinišu", poručio je Vesić.

Napominje da Grad Beograd uveliko radi na projektu "Beograd živi" u sklopu koga će preko leta će biti organizovano na desetine koncerata i predstava u svim delovima Beograda.

"Mi ćemo i u okviru "Beogradskih noći" između 15. juna i 15. jula organizovati 46 pozorišnih predstava na trgovima. Od jula kreću i besplatni koncerti, biće i Bir fest jer se trudimo na svaki način da Beograd počne da živi punim plućima i da zaboravimo ovu koronu koja polako ostaje iza nas", istakao je Vesić.

On ističe da je posebno ponosan na podatak da je popunjenost hotela u Beogradu 45 odsto, te da se nada da će stranih turista biti sve više, a kako kaže, sve zahvaljući uspešnoj vakcinaciji.

"Tokom vakcinacije, Srbija je stekla dobar imidž u svetu i to će se videti po turistima i investicijama", navodi Vesić.

Vesih poručuje da je cilj Grada da se otklone posledice koje je korona ostavila po mentalno zdravlje građana.

"Ne smemo da zaboravimo mentalno zdravlje ljudi, jer se ljudi nisu viđali sa prijateljima, deca nisu išla u školu i mislim da treba da počnemo ponovo da se družimo, ali da zadržimo solidarnost koja nas je krasila tokom pandemije", zaključuje Vesić.