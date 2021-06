Ponovo napad na zaposlene JKP 'Gradska čistoća' tokom akcije suzbijanja komaraca

Novi nasrtaj na ekipu "Gradske čistoće".

Ekipa JKP „Gradska čistoća" Beograd, Sektora ekologije i unapređenja životne sredine, ponovo je sinoć oko 22.00 časa sprečena da obavi akciju suzbijanja odraslih formi komaraca u ulicama Nikole Pašića i Jagodinskoj na teritoriji GO Grocka.

Nepoverljivi sugrađanin je zaustavio vozilo JKP „Gradska čistoća“, insistirao da vidi nalog, ali i ko, zašto i šta „prska“ i na vrlo neprijatan način izrazi sumnju da se suzbijanjem komaraca zapravo sprovodi teroristički napad.



Sugrađanin koji je zaustavio ekipu rekao je da on želi da ima komarce i da mu oni ne smetaju, ali da više ekipu „Gradske čistoće“ ne želi da vidi ne samo u njegovoj ulici, već u čitavom kraju, jer u suprotnom, kako je pretio zaposlenima, „iz ulice neće izaći živi“.

„Naše ekipe se svakodnevno susreću sa verbalnim napadima, a veoma često i fizičkim nasrtajima na vozila pa i zaposlene. Pojedinci na razne načine sprečavaju ekipe u obavljanju posla, zbog čega se na nekim lokacijama u Beogradu, iako planirano, suzbijanje komaraca uopšte i ne sprovede. Ukoliko se nastave napadi na ekipe „Čistoće“, nećemo moći da sprečimo da se komarci razviju u prkomenoj meri što će svakako ugroziti svakodnevno funkcionisanje Beograđana. Podsetiću da se u julu očekuje pojava komaraca i iz roda kuleks pipiens koji mogu biti prenosioci virusa Zapadnog Nila. Njihovu iako ne možemo u potpunosti da sprečimo, želimo da minimalizujemo i zato se trudimo da akcije sprovodimo svakodnevno. Svaki pojedinac koji spreči naše ekipe da rade, potencijalno ugrožava zdravlje svih sugrađana. Zaista su neverovatna uverenja pojedinih sugrađana koji napadaju naše ekipe, poput onih da vršimo teroristički napad, prskamo virus korona ili trujemo sugrađane preparatom koji je inače odobren od strane Ministarstva zaštite životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda. Koristi se sredstvuo na bazi piritroida kojima se decenijama unazad tretiraju komarci kako bismo njihov broj držali na prihvatljivom nivou. Naši zaposleni su svakodnevno u kontaktu sa sredstvima za suzbijanje komaraca i to ide u prilog tome koliko su preparati bezbedni po ljude“, istakao je direktor JKP „Gradska čistoća“, Marko Popadić.

On je dodao da ekipe preduzeća tretmanom komaraca olakšavaju Beograđanima suživot sa ovim dvokrilcima i da će ekipe pored akcija suzbijanja komaraca sa zemlje od danas početi sa sprovođenjem akcija i sa reka.

„Od večeras ćemo pomoću čamaca obavljati biocidni tretman i uz priobalja, direktno u žarišta komaraca. Trenutno su najaktivniji komarci iz roda edes, koji su, iako ne prenose zarazne bolesti opasne po ljude i životinje, aktivni tokom celog dana i dosta agresivniji u odnosu na druge vrste, a na mestu njihovog uboda može se pojaviti lokalno intenzivnija reakcija na koži. Takođe, ova vrsta komaraca polaže jaja na vlažno tlo uz obalu reka i u šumskim depresijama, a u periodu povećanja vodostaja ili temperature i vlažnosti vazduha dolazi do njihovog izleganja. To ćemo najefikasnije sprečiti upravo sprovođenjem tretmana sa reka iz čamaca, jer tako stižemo do teško dostupnih lokacija za zemlje“, objasnio je Popadić.

Večerašnja akcija sa reka počinje u 19.00 časova i obuhvatiće lokacije Umka, Ostružnica, Grocka i Gročanska ada. Dimni generatori se postavljaju na čamce čime se olakšava pristup glavnim žarištima i staništima komaraca, a velike količine magle koje ostaju u vazduhu iznad površine vode i obalskog rastinja u produženom kontekstu sa komarcima omogućavaju njihovo efikasnije suzbijanje.

Pored akcija sa vode sprovodiće se i tretman komaraca sa zemlje u periodu od 20.00 do 24.00 časa i obuhvatiće lokacije SAJ – baza i 13. maj, Mali Mokri Lug 3, Kumodraž selo, Košutnjak, Topčidersko groblje, Hajd park, Topčiderski park, Lipovička šuma, Orlovača, Ranžirna stanica, groblje Bežanijska kosa, Zelengorska, Pregrevica, SC Surčin, Soko salaš, Rucka, Velika Moštanica, Vračar, Konjarnik, Lekino brdo, Šumice, Medaković, Braće Srnić, Indire Gandi, Sinjska, od Tabanovačke do Vitanovačke, od Vitanovačke do kruznog puta Voždovac, Banjica 1 i 2, i Stepa Stepanović, Braće Jerković, Cvetanova ćuprija i Vojvode Vlahović.

Apeluje se na pčelare da tokom termina suzbijanja komaraca, pčele zatvore u košnice, a sugrađani se mole da omoguće nesmetan rad ekipa „Čistoće“.

Sugrađani svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca pozivom na besplatan broj telefona 0800–000807 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskacistoca.rs