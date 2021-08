ŽENI RAZBILI GLAVU U ŽARKOVU! Dva muškarca je napala u autobusu 37: Ušli su u nasmejani, a onda sam osetila udarac!

Dvojica kineskih državljana su iz čista mira čekićem napala J. M., R. N. i J. M. u gradskim autobusima, zadavši im više udaraca u predelu glave i tela.

Kinezi su najpre napali J. M. i R. N. u autobusu na liniji 37 na Žarkovu, a potom su izašli na stanici i pretrčali u autobus koji je išao u suprotnom smeru, gde su iz čista mira udarali J. M.

- Videla sam kada su u autobus utrčala dva Kineza, koja su bila vidno raspoložena i nasmejana. Sedela sam u zadnjem delu autobusa i u to vreme sam kucala poruku. Nedugo posle toga osetila sam jak udarac u glavu. Kada sam podigla pogled, videla sam besno lice jednog od onih Kineza koji me je još nekoliko puta, ne znam koliko, udario u glavu i ruku kojom sam pokušala da se odbranim - kaže J. M. (31) za Srpski telegraf, ističući da u prvi mah niko od saputnika nije shvatio šta se događa s obzirom na to da je sedela iza svih.

Žena je pokušala da se odbrani, a onda je počela i da vrišti jer Kinez nije prestajao da je udara.

- Tek kada sam vrisnula, ljudi su videli šta se dešava. Jedan krupniji čovek je reagovao i uspeo da otme čekić iz ruku napadača. Kada su ostali bez čekića, oni su pobegli iz autobusa čim smo stigli do prve stanice. Mislim da je to bilo kod okretnice u Požeškoj ulici - rekla je J. M., koja je posle toga zbog zadobijenih povreda prebačena u Urgentni centar, gde joj je ukazana pomoć i urađena dijagnostika.

Nedugo pre toga ista dva Kineza su skoro na identičan način, samo u autobusu koji je išao u suprotnom smeru, napali J. M. i R. N. Njih dve su sedele jedna pored druge kada im je jedan od te dvojice prišao s leđa i prvu udario čekićem direktno u potiljak, dok je druga pružila otpor kada je videla šta se dešava, pa je dobila udarce čekićem po rukama i nogama. Kada su to učinili, bukvalno su istrčali iz vozila, prešli ulicu i ušli u autobus gde su napravili haos koji je opisala J. M.

- Još ne mogu da dođem sebi, ali mislim da sam mogla biti i ubijena jer zamislite da vas neko ogromnim čekićem udara u glavu - dodala je J. M.

Sve tri napadnute žene zbog ozbiljnosti povreda završile su u Urgentnom centru, a dvema koje su dobile ozbiljne ozlede urađene su detaljne pretrage, između ostalog, i skener glave.

Posle ukazane lekarske pomoći napadnute žene su dale izjave policiji i prepoznale nasilnike, koji su u međuvremenu uhapšeni.