VESIĆ: U petak počinje prijava za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za udžbenike, evo KO I KAKO MOŽE DA SE PRIJAVI (VIDEO)

Za prijavu su potrebna samo tri dokumenta, istakao je zamenik gradonačelnika i dodao da za isplatu pomoći neće morati da se čeka kraj javnog poziva, već će se novac uplaćivati nakon svake obrade predmeta.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da u petak, 20. avgusta, počinje prijava na javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa udžbenika za decu prvog i drugog razreda. On je podsetio da je prošle nedelje raspisan javni poziv, a svi roditelji od 20. avgusta do 30. septembra mogu da podnesu prijave.

– Novac mogu da dobiju roditelji ili zakonski zastupnici učenika prvog i drugog razreda javnih osnovnih škola sa teritorije Beograda. Pravo na to ima njih 34.000 roditelja, a potrebno je da se ode do škole po potvrdu da je dete upisano u prvi ili drugi razred, uz napomenu da već ne koristi besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, i o kom izdavaču je reč. To je važno jer uplaćujemo sredstva za udžbenike iz četiri predmeta: srpski jezik, matematika, svet oko nas i izabrani strani jezik. Cene se razlikuju od izdavača do izdavača, doduše ne mnogo, tako da će otprilike svaki roditelj dobiti po 6.000 dinara – rekao je Vesić za “Novo jutro”.

Potrebno je i očitati ličnu kartu i doneti kopiju platne kartice na kojoj se vidi broj žiro računa.

– Na sajtu Grada i Fondacije za mlade talente postoji i formular za onlajn prijavljivanje. U školama će imati pomoć tehničkih sekretara prilikom prijavljivanja ako to ne mogu sami da urade, a takođe će moći da se prijave i ličnim dolaskom. Nećemo čekati da se završi konkurs, već kako ko bude ispunjavao uslove, novac će biti uplaćivan u roku od nekoliko dana – istakao je Vesić za televiziju Pink.

Zamenik gradonačelnika pozvao je Beograđane da iskoriste ovu pomoć Grada Beograda.

Od septembra počinje podela tableta učenicima

Vesić je podsetio i da 1. septembra počinje podela tableta za 67.592 učenika trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda, sa besplatnim internetom, kao i digitalnim udžbenicima.

– Mnogo projekata sam radio prethodnih godina, ali nijedan mi nije toliko drag kao ovaj zahvaljujući kojem će deca dobiti tablete i udžbenike. Najbolje ulaganje jeste ulaganje u decu – rekao je Vesić.