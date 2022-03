Vesić: Nakon Dobanovaca, Boljevaca i Jakova, svoj trg dobija i Petrovčić

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić danas je u okviru akcije „Beograd pobeđuje” svojom pokretnom kancelarijom obišao radove na rekonstrukciji trga u Petrovčiću, kao i radove na rekonstrukciji isturenog odeljenja OŠ „Dušan Vukasović Diogen”.

On je tom prilikom istakao da će ovo biti četvrto po redu naseljeno mesto na teritoriji Surčina koje dobija svoj trg.

– Pre mesec dana bio sam u Surčinu i jedna od stvari koju su me tada građani zamolili bila je da uradimo ovaj trg. Raspisan je tender i brzo smo uspeli da obezbedimo sredstva i izvođača, koji će završiti ovaj trg. Pre toga, trg su dobili Dobanovci, Boljevci i Jakovo, a sada će ga imati i Petrovčić. Možda nekome to izgleda nevažno, ali ja smatram da je bitno da svako naseljeno mesto ima svoju fizionomiju, svoj trg, to jest mesto gde se ljudi okupljaju. Ovde imamo i školu, crkvu, mesnu zajednicu a sve to podiže kvalitet života ljudi – naglasio je Vesić.

Prema njegovim rečima, Surčin je opština na čijoj teritoriji je urađeno najviše trotoara.

– Neko će reći da se u 21. veku hvalimo trotoarima, ali činjenica je da trotoara nema i da ih treba uraditi. Ovo govori o tome koliko Beograd dobro finansijski stoji kada možemo da izdvojimo novac za ovakve projekte. Kada nemate novca, radite ono što morate, a kada ga imate, možete da uređujete i poboljšavate kvalitet života. Suština napretka Beograda nije samo u razvoju infrastrukture, već u tome što se povećava prosečna plata, podiže se kvalitet života svakog čoveka, bez obzira da li on živi u Progaru, Petrovčiću, Dobanovcima ili na Terazijama – objasnio je Vesić.

On je naglasio da ljudi iz ovog dela grad treba da budu jednaki sa građanima centralnih gradskih opština.

– Ovim što radimo u Petrovčiću pokazujemo da su građanke i građani koji žive ovde jednaki sa svim drugim građanima Beograda. Ako vam je važno nešto, ako brinete i imate malo dobre volje, sve može da se reši – rekao je Vesić.

Predsednik opštine Surčin Stevan Šuša izjavio je da svi trgovi koji se izgrađuju na teritoriji ove opštine izgledaju kao oni u centru grada.

– Ovde će biti urađena rasveta, postavljene klupe i sadržaji za učenike, odnosno sadržaji koje do sada nismo imali. U Petrovčiću živi oko 1.500 stanovnika koji će uskoro imati bolji kvalitet života. Napravili smo projekt i dokumentaciju za trg koji ćemo raditi u Progaru, a uradićemo i fiskulturnu salu, trg, ambulantu i dom kulture – objasnio je Šuša.

Predstavnik mesne zajednice Petrovčić Milovan Ćirković zahvalio je Gradu Beogradu na ovom projektu i dodao da je sve ovo dokaz da Grad brine i o manjim mestima kao što je Petrovčić.



