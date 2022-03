DVA SINA JOJ SE UTOPILA, TREĆEG OČUH POLOMIO: Dečak (2) sa Karaburme smešten u hraniteljsku porodicu!

Jednogodišnji dečak kog je očuh R. B. (30) iz Beograda u novembru u kući na Karaburmi pretukao, i tom prilikom mu slomio obe ruke i noge zbog čega je dečak dva meseca bio u gipsu, sada se nalazi u hraniteljskoj porodici.

Protiv osumnjičenog R. B. podignuta je optužnica, koja je nedavno vraćena na dopunu.

R. B. je 4. novembra u kući na Karaburmi, prema optužnici, pretukao sina svoje vanbračne supruge S. M. (25), koji je tada imao 11 meseci, i naneo mu teške povrede, od kojih se mališan oporavljao mesecima u bolnici. Na saslušanju je tada tvrdio da "bebu nije ni pipnuo i da je majka bila sa detetom ceo dan".

- R. B. je nakon hapšenja određen pritvor od 30 dana kako ne bi uticao na svedoke. Nakon toga je pušten na slobodu, jer su saslušani svi svedoci u predmetu. Optužnica protiv njega je u međuvremenu vraćena na dopunu i naloženo je dopunsko veštačenje - kaže izvor.

Pretučena beba se sada nalazi u hraniteljskoj porodici, kaže D. M. dečakova baba, a majka S. M, koja inače pre dve godine izgubila dva sina od pet i sedam godina, kada su se dečaci utopili u Velikim Crljenima kod Lazarevca.

- Nakon što je dečak završio lečenje u bolnici, brigu o njemu je preuzeo Centar za socijalni rad, a sada se nalazi u hraniteljskoj porodici. Mojoj ćerki nije dozvoljeno da brine o njemu. Otac pretučene bebe je u zatvoru i on je staratelj, tako da je on odobrio da beba ide u hraniteljsku porodicu - kaže D. M. i dodaje:

"Možda je tako i najbolje za njega. Ćerkino dvoje dece je već u hraniteljskoj porodici i tamo im je dobro, imaju da jedu, uvek su čisti i u toplom domu. Verujte mi, ona ne može da brine o njima. Čak su joj u Centru za socijalni rad rekli da je dobila zdravo dete, a da je dozvolila da bude izlomljeno."

Nesrećna žena kaže da je beba tek u januaru izašla iz bolnice.

- Dva meseca je dete nosilo gips, a sada se i dalje oporavlja od povreda. Zamislite šta je sve preživelo. Jadno moje čedo - zakukala je dečakova baba, pa se prisetila nasilja:

"Kada me je ćerka pozvala i rekla da je videla krv na bodiću bebe, da se nešto čudno dešava sa detetom i da sumnja da je on pretukao bebu, rekla sam joj da vodi sina kod doktora, a njega da prijavi. Ona je to i uradila."

D. M. kaže da od tada od R.B. i njegove porodice dobija pretnje.

- Ljudi mi stalno prenose da me traže i da ću platiti za sve što sam im uradila. Samo ne znam šta je to, jer sam samo ispravno postupila i rekla ćerki da prijavi nasilje nad svojim detetom - kaže ona, piše Kurir:

"Tražila sam i ja njega, ali on nekako beži od mene, a ovamo mi preti i nije nam prijatno. Ko zna šta može da uradi. Pretio je i ćerki, ali ona čim je dete otišlo u tuđu porodicu ona se preudala. Živi sa nekim drugim čovekom. Sramota."

Svađali smo se i tukao me je

Dečakova majka S. M. ranije je rekla da je od R. B. trpela nasilje, ali da nije znala da joj tuče i dete.

- Svađali smo se i tukao me je, ali nisam premetila da je tukao dete. Mada, videla sam u poslednje vreme da beba pljuje krv - rekla je ona nakon hapšenja R.B.

S.M. je objasnila i da ju je tada R.B. poslao kod njegove sestre da joj odnese lek za temperaturu.

- Kada sam se vratila nakon nekoliko minuta, zatekla sam dete da plače u sobi u mraku. Uzela sam ga u naručje i rekla R.B. da upali svetlo. Tada sam videla da je bodi krvav. Odvela sam dete kod sestre R.B. Pogledala ga je i rekla da je polomljeno i da ni slučajno ne idemo u bolnicu - rekla je ona.